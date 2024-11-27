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С начала года на дорогах Тульской области погибли 135 человек
Скрин из видео Госавтоинспекции Тульской области.

С начала года на дорогах Тульской области погибли 135 человек

Водителей просят соблюдать меры предосторожности в непогоду.

За прошедшие 10 месяцев 2024 года на территории Тульской области произошло 1403 ДТП, в которых 1769 человек получили ранения, 135 человек погибли. Статистику представили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. 

В преддверии наступления зимы, в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма, сотрудники ГАИ проводят широкомасштабное информирование водителей о важности соблюдения дополнительных мер предосторожности в непогоду.
 

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Автор:
сегодня, в 13:23 +1
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