За прошедшие 10 месяцев 2024 года на территории Тульской области произошло 1403 ДТП, в которых 1769 человек получили ранения, 135 человек погибли. Статистику представили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
В преддверии наступления зимы, в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма, сотрудники ГАИ проводят широкомасштабное информирование водителей о важности соблюдения дополнительных мер предосторожности в непогоду.
Скрин из видео Госавтоинспекции Тульской области.
С начала года на дорогах Тульской области погибли 135 человек
Водителей просят соблюдать меры предосторожности в непогоду.
За прошедшие 10 месяцев 2024 года на территории Тульской области произошло 1403 ДТП, в которых 1769 человек получили ранения, 135 человек погибли. Статистику представили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
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