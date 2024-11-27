В Тульском экзотариуме у белоухих игрунок родились двое малышей

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В новом здании Тульского экзотариума у белоухих игрунок родились двое малышей. Об этом рассказали сотрудники зоопарка. И родители, и дети чувствуют себя хорошо.

Напомним, обыкновенные игрунки или белоухие игрунки — это маленькие обезьянки, обитающие во влажных тропических лесах Бразилии. Это одни из самых маленьких приматов в мире.

— В еде они неприхотливы, меню из плодов и молодых побегов растительности разбавляется и насекомыми, и яйцами мелких птиц, и даже их птенцами. Как и все игрунки, белоухие — социальные животные. В стае может насчитываться до 15 особей. Верховодит группой альфа-пара: самец и самка. Самка может приносить потомство до двух раз в год. На свет появляется до трёх детёнышей, но у двоих или одного больше шансов дожить до взрослого возраста. Интересно то, что за детенышами альфа-пары будет присматривать вся группа, — рассказали специалисты экзотариума.

Первые дни своей жизни малыши не отцепляются от родителей, переползая от матери к отцу и обратно. Однако именно за отцами главная инициатива по заботе о потомстве. Папа же и становится основным транспортным средством для малыша игрунка. Помогают отцу в заботе о младшеньких старшие сыновья. Мать же берет детей на небольшое время — для кормления. Окрепнув, малыши начинают ходить по рукам не только своих родителей и старших братьев, но и остальных членов группы.