Коммунальная авария на Вильямса оставила жителей без тепла

В некоторых домах Северо-Восточного микрорайона Тулы холодно, в других снижена подача теплоносителя.

На улице Вильямса в некоторых домах 27 ноября отключили отопление. Об этом в редакцию Myslo сообщили жители. Всему виной стал порыв сетей, который произошел ещё днём.

Некоторые дома до сих пор остаются без тепла.

Myslo запросил комментарий администрации. Вот что нам ответили:

- По информации управления городского хозяйства, в связи с выявлением порыва на участке тепловой сети по улице Вильямса, были снижены параметры теплоносителя в МКД Северо-Восточного микрорайона Пролетарского округа. В настоящее время АО «Тулатеплосеть» ведутся восстановительные работы, по окончании которых будет проведена регулировка тепловых сетей. Работы будут проводится до нормализации теплоснабжения во всех домах. Ситуация находится на контроле администрации Тулы.

UPD. Новость обновлена. По данным на 22.07 авария устранена, идёт регулировка отопления.