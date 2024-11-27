  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Коммунальная авария на Вильямса оставила жителей без отопления - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Коммунальная авария на Вильямса оставила жителей без тепла

Коммунальная авария на Вильямса оставила жителей без тепла

В некоторых домах Северо-Восточного микрорайона Тулы холодно, в других снижена подача теплоносителя.

На улице Вильямса в некоторых домах 27 ноября отключили отопление. Об этом в редакцию Myslo сообщили жители. Всему виной стал порыв сетей, который произошел ещё днём.

Некоторые дома до сих пор остаются без тепла.

Myslo запросил комментарий администрации. Вот что нам ответили:

- По информации управления городского хозяйства, в связи с выявлением порыва на участке тепловой сети по улице Вильямса, были снижены параметры теплоносителя в МКД Северо-Восточного микрорайона Пролетарского округа. В настоящее время АО «Тулатеплосеть» ведутся восстановительные работы, по окончании которых будет проведена регулировка тепловых сетей. Работы будут проводится до нормализации теплоснабжения во всех домах. Ситуация находится на контроле администрации Тулы.

UPD. Новость обновлена. По данным на 22.07 авария устранена, идёт регулировка отопления. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 21:17 0
Другие статьи по темам
Событие
Отоплениепорыв

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На здании тульского сельхозколледжа установят мемориальную доску в честь погибшего в зоне СВО выпускника
На здании тульского сельхозколледжа установят мемориальную доску в честь погибшего в зоне СВО выпускника
В Тульском экзотариуме у белоухих игрунок родились двое малышей
В Тульском экзотариуме у белоухих игрунок родились двое малышей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.