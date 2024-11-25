В Туле в больницу скорой помощи поступил новый УЗИ-аппарат

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Новое оборудование приобретено за счет средств ОМС и установлено в кардиологическом отделении.

На аппарате планируется проведение ультразвуковое исследование вен, артерий, внутренних органов. Об этом сообщает минздрав Тульской области.

— Новый УЗИ-аппарат оснащен 4 датчиками для исследования брюшной полости, мягких тканей, сердца и малого таза. Также благодаря одному из датчиков оборудование подходит для проведения полостной эхокардиографии через пищевод. Такое исследование позволяет проводить более точное исследование сердца, — рассказала заведующая отделением функциональной диагностики Оксана Ивлеева.

Напомним, что повышение качества и доступности медицинской помощи — ключевая задача нацпроекта «Здравоохранение».