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В Криволучье остановилось движение трамваев
Фото Юлии Королевой

В Криволучье остановилось движение трамваев

На путях стоят несколько вагонов, следовавших в сторону стадиона «Металлург».

Вечером в понедельник, 25 ноября, в Криволучье образовался «затор» из трамваев, направляющихся к стадиону «Металлург».

По словам очевидцев, в районе ост. «Поликлиника» стоят как минимум пять вагонов. Причина остановки движения неизвестна.

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