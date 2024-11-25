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Тульские пловцы завоевали медали на Кубке России по плаванию в категории «Мастерс»

Тульские пловцы завоевали медали на Кубке России по плаванию в категории «Мастерс»

Блестящим выступлением на главных стартах России отметили уходящий год пловцы клуба мастеров плавания «Арсенал».

На прошедшем в Казани Кубке России по плаванию в категории «Мастерс» дважды на высшую ступень пьедестала почета поднимался туляк — мастер спорта Александр Баталкин, победивший на королевской дистанции 100 метров вольным стилем и 50 метров баттерфляем. 

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Золото на дистанции 50 и 100 метров вольным стилем завоевала Наталья Кузнецова (КМС), которая стала рекордсменом клуба «Арсенал» по количеству завоеванных медалей. Всего их четыре в разных видах плавания.

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Анна Алешина (КМС) стала серебряным призером в плавательном марафоне на 1500 вольным стилем.

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Елена Девятиярова (КМС) и Сергей Ермаков (КМС) стали бронзовыми медалистами в плавании баттерфляем на дистанции 200 метров.

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На Кубке России «Мастерс» в этом году приняли участие более 1000 спортсменов со всех уголков страны.

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