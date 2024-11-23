Говорят про деньги? Кладите трубку и сами перепроверяйте информацию

УМВД России по Тульской области призывает граждан ни в коем случае не предпринимать действия по инструкциям неизвестных людей.

Особенно, если они требуют произвести манипуляции, связанные с денежными средствами. При поступлении звонков от неизвестных, которые сообщают, что с вашей карты произошло несанкционированное списание денег, средства находятся в опасности, либо третьи лица, используя ваши персональные данные оформили или пытаются оформить кредит — прекратите разговор и положите трубку.

В случае возникновения сомнений необходимо перезвонить в организацию, откуда якобы поступил звонок, и уточнить интересующую информацию, а лучше — обратиться в банк лично.

Еще одно важное замечание — сотрудники любых банков и государственных учреждений никогда не требуют назвать данные банковской карты (номер карты, срок действия, CVV/CVC-код, смс-пароль, кодовое слово и т. д.), а также номер СНИЛС, пароли и коды доступа к порталу государственных услуг и другим ресурсам.

Запомните: сотрудники правоохранительных органов никогда не станут вас убеждать совершить какие-либо операции с деньгами, уверять, что такие действия помогут задержать злоумышленников.

Если у вас возникли сомнения в сохранности сбережений или законности использования Ваших персональных данных — незамедлительно обратитесь в органы внутренних дел или свой банк для уточнения информации.