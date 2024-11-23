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«Гроза» по-калужски: в Ясной Поляне покажут спектакль проекта «Театр в усадьбах»
Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

«Гроза» по-калужски: в Ясной Поляне покажут спектакль проекта «Театр в усадьбах»

3 декабря в 18.00 в яснополянском Доме культуры состоится показ спектакля «Гроза». Свое видение классики представит Калужский театр юного зрителя.

Спектакль, поставленный по одноименной пьесе Александра Островского, стал главной премьерой 56-го сезона Калужского ТЮЗа. Автором постановки выступил главный режиссер театра Михаил Визгов.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/ba/7b/c37e-ef1e-45f4-9dd6-7ab42d2b2501/bcaa4883-37bf-4fe6-9f04-40dc66aad144.jpg

«Грозу» в Калужском театре юного зрителя называют образцом бережного отношения к литературной классике. Практически каждый герой спектакля — типаж, выхваченный из среды народной жизни. Постановка дает возможность по-новому взглянуть на перипетии купеческой жизни XIX века.

Спектакль «Гроза».JPG

«Как не скатиться в бездну страстей и пороков, оставшись верным себе, своим мечтам? Как сохранить прочность устоев того мира, в котором ты живешь, отыскав свое место среди его обитателей?» — на эти и другие вопросы создатели спектакля обещают ответить в Ясной Поляне.

Проект «Театр в усадьбах» представляет спектакли в исторических пространствах регионов России.

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Событие
Театр в усадьбахГрозаОстровский
Место
ДК Ясная Поляна
 

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