В Туле насчитали 118 упавших в ураган деревьев

Жители больше 2 тысяч раз звонили в ЕДДС.

В Туле служба спасения выезжала на вызовы 34 раза для оказания помощи жителям и проведения аварийно-спасательных работ. За сутки произошло 30 ДТП, в которых пострадали 2 человека.

С 21 по 22 ноября произошло четыре отключения по электроснабжению. Сейчас его уже восстановили. Кроме того, три аварийные бригады ликвидируют последствия сильного ветра. За сутки в городе упало или накренилось порядка 118 деревьев.

— Около 60 случаев падений ликвидированы. Порубочные остатки будут вывезены силами территориальных округов в ближайшее время, — сообщили в администрации города.

Всего в ЕДДС поступило 2327 обращений от местных жителей.