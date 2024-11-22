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Река Рогожня в Туле покрылась масляными пятнами

Река Рогожня в Туле покрылась масляными пятнами

Радужный цвет водной поверхности заметили жители близлежащих ЖК сегодня утром.

Вода в многострадальной речке Рогожне вновь поменяла цвет. В этот раз на радужный. 

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«Около Ледового дворца уже давно разместились утки, вода всегда была не особо чистая, но для их жизни пригодная. Посмотрите, что стало с водой сегодня», — рассказали жители в соцсетях.

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Напомним, в апреле жители мкр-на Юго-Восточного заметили неестественный белесо-голубоватый оттенок воды в реке Рогожне. По словам туляков, речка изменила цвет в районе улицы Оборонной. Оттуда Рогожня несла все нечистоты в Упу.

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку. Правда, не по факту жалоб на измененный цвет воды, а на основании обращения гражданина о загрязнении атмосферного воздуха при эксплуатации в Туле зимой снегоплавильной установки.

Совместно с минприроды и экологии Тульской области было установлено, что ООО «Неруд-эксперт» с промышленной площадки, расположенной в проезде Энергетиков, сбрасывало ливневые сточные воды на рельеф местности. Далее они попадали в ручей без названия, являющийся притоком ручья Рогожня.

У организации были запрошены правоустанавливающие документы на земельный участок, проектная документация на снегоплавильную установку, разрешающие документы на право пользования водным объектом, копии муниципальных контрактов на оказание услуг по размещению/утилизации снежно-ледяных масс.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Чем завершилась проверка — об этом информации не поступало. 

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