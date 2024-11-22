В Новомосковске задержали мужчину, зарезавшего знакомого в квартире

Фото пресс-службы СУ СК по Тульской области.

В Новомосковске возбудили уголовное дело по факту смерти местного жителя. Следствием установлено, что 16 ноября в квартире на улице Электрозаводской между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них нанес второму удар ножом в шею.

От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия, а второй участник конфликта скрылся.

— Следователь и криминалист тщательно зафиксировали следы на месте преступления, изъяли представляющие интерес для следствия предметы, что позволило в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению преступления, — сообщили в региональном ведомстве.

Мужчину задержали.