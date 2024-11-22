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В Новомосковске задержали мужчину, зарезавшего знакомого в квартире
Фото пресс-службы СУ СК по Тульской области.

В Новомосковске задержали мужчину, зарезавшего знакомого в квартире

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

В Новомосковске возбудили уголовное дело по факту смерти местного жителя. Следствием установлено, что 16 ноября в квартире на улице Электрозаводской между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них нанес второму удар ножом в шею.

От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия, а второй участник конфликта скрылся.

— Следователь и криминалист тщательно зафиксировали следы на месте преступления, изъяли представляющие интерес для следствия предметы, что позволило в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению преступления, — сообщили в региональном ведомстве. 

Мужчину задержали.

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Автор:
сегодня, в 10:08 +1
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