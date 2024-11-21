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«Мамой года — 2024» стала 23-летняя Полина Громова
Семен, Полина и Ксюша Громовы.

«Мамой года — 2024» стала 23-летняя Полина Громова

24 ноября на сцене ММЦ «Родина» прошел финал юбилейного X городского конкурса «Мама года».

Этот конкурс — один из самых семейных, уютных и добрых. За звание самой красивой, талантливой и креативной мамы боролись восемь молодых тулячек. 

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Елена Лазарева, начальник отдела поддержки талантливой и творчески одаренной молодежи ММЦ «Родина»:

— Конкурсу «Мама года» уже десять лет. Мы очень хотим, чтобы молодые мамы понимали, что они могут не только заниматься детьми, но также быть успешными и в работе, и в творчестве. И с каждым годом интерес к конкурсу только растет. Мы приглашаем на конкурс мам до 35 лет, главное. чтобы у них были детки.

Основной конкурсный выход — творческий номер. Многие приходят в растерянности со словами «а мы ничего не умеем». А потом выясняется, что мама и прекрасно рисует, замечательно пишет эссе, сочиняет стихи, танцует… 

Подготовка к финальному шоу длится месяц, и наша задача за это время раскрыть их таланты, научить искусству дефиле, чтобы мамы были раскрепощенными и не боялись сцены. 

Жюри и зрителей ждало несколько конкурсных выходов: интеллектуальный конкурс, видеовизитка (ее участницы готовили дома), творческий номер и дефиле в вечерних платьях.

Итак, наши участницы… 

Екатерина Некрасова, 34 года

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По словам девушки, она — это ее семья. Ее муж — опора и поддержка, достойный пример для подражания сыну, авторитет для него. Ее сын — любящий, ранимый, требовательный в достижении целей. Родители всегда рядом, поддерживают в любых начинаниях, радуются и переживают вместе.

Сама Екатерина говорит:

— Я — это творчество. Очень общительная, люблю быть на публике. Ещё в детстве мечтала стать актрисой. Долгий путь в поисках себя и привёл меня в профессию, я — педагог-организатор, реализовываю себя в роли режиссера.

Алина Маршал, 23 года

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Алина воспитывает чудесную дочку по имени Кристина. По профессии юрист, увлекается актёрским мастерством и игровой импровизацией. Любит свою жизнь и мир вокруг себя.

Татьяна Лыгина, 24 года

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Ее детское увлечение рисованием переросло в профессию и стало делом всей жизни. Татьяна — создатель и руководитель студии графического дизайна и иллюстраций. Со своим мужем Аркадием вместе с подросткового возраста. В 19 лет первый раз стала мамой, а сейчас воспитывает уже двух дочек.

Мария Луговая, 21 год

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Мария — талантливая певица, участница Всероссийского патриотического проекта «Жены героев» в Тульской области. Вдохновленная своей семьей и поддержкой, она стремится развивать свои музыкальные способности. Мария — заботливая мама годовалого сына. Ее страсть к музыке и любовь к семье прекрасно сочетаются, наполняя жизнь яркими моментами и новыми достижениями.

Полина Громова, 23 года

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Записывает курсы, выступает на конференциях, учит людей по всей России и СНГ работать с искусственным интеллектом. Ведет свой блог о нейросетях в телеграм, у нее уже 2000 подписчиков! Начала заниматься нейросетями в декрете при огромной поддержке всей семьи и особенно мужа Семёна.
Вместе они растят дочь Ксюшу и стараются всё свободное время проводить вместе. Любят совместные поездки куда угодно: хоть в отпуск, хоть на дачу, хоть в поликлинику. Вместе всегда веселее! Стараются даже в трудные времена быть друг для друга опорой и верными друзьями — самыми близкими и трепетными.

Анна Еланскова, 28 лет

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Мама в декрете. Уверена, что красота спасет мир. С мужем Романом их связала любовь к музыке. Вместе с семьей в свободное время уделяет время изучению чего-то нового и путешествиям.

Анастасия Костомаркина, 29 лет

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Жена, мама и профессиональный педагог! С детства поставила себе цель — стать учителем начальных классов. И вот уже на протяжении шести лет не только сын называет её мамой, но и десятки малышей, которых она обучает, нежно зовут «наша классная» мама! 

Марина Черникова, 29 лет

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Работает на оборонном предприятии инженером-химиком. Солистка музыкального театра Gorizont entertainment. Любит петь, мечтает спеть на сцене Большого театра. Девиз по жизни: «Счастье зависит от нас самих!»

С особым трепетом зрители встречали творческие номера участниц.

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Екатерина Некрасова и Анастасия Костомаркина подготовили танцевальные номера и исполнили их вместе с сыновьями! 

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Алина Маршал разыграла сценку на тему одного дня из своей жизни, наполненного рабочими моментами и домашним теплом. 

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Татьяна Лыгина прочитала стихотворение, а фоном шли прекрасные картины, созданные ею. Стихотворение собственного сочинения прочитала и Полина Громова, она посвятила его своей маме Ирине. 

Анна Еланскова виртуозно сыграла на синтезаторе танго, а Марина Черникова покорила всех своим вокалом. 

По результатам каждая участница получила свой титул. Итак…
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«Просто космос» —Екатерина Некрасова

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«Блеск объектива» —Мария Луговая

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«Звезда по имени Солнце» —Полина Громова

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«Муза поэта» —Марина Черникова

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«Супермама» — Анастасия Костомаркина

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«Таланты и поклонники» —Татьяна Лыгина

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«Мечта Феллини» —Алина Маршал

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«Героиня нашего времени» —Анна Еланскова

Главный титул «Мама года — 2024» выиграла очаровательная Полина Громова. Она получила дополнительное образование — окончила курсы МГИМО, где изучала искусственный интеллект в медиапространстве. Принять участие в конкурсе «Мама года» Полине предложила… мама!

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— Она увидела объявление о наборе участниц и прислала мне ссылку. И я подумала, чего я все время сижу дома и работаю со своими нейросетями (смеется). И я решила участвовать! Стихотворение для творческого конкурса мне помогла написать как раз нейросеть, я ей дала идею, она выдала результат, который я потом докручивала сама. Мне в очередной раз очень хотелось сказать маме, как сильно я ее люблю. Осознавать, что она рядом со мной, она мня любит — важнее победы в конкурсе. 

На конкурсе было очень здорово, девчонки все потрясающие. Я не рассчитывала на победу. Было желание, я думала, что было бы здорово выиграть. Но это было не принципиально. Для моего мужа, дочки, моих родителей я уже мама года, потому что я у них есть, а они есть у меня. 

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Сегодня в зале меня поддерживал муж Семен, дочка Ксюша, родители и две подружки — Екатерина и Иветта. 

Современная мама — яркая, энергичная, она умеет правильно расставить приоритеты, хочет расти и растет, не останавливается на достигнутом. 

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вчера, в 20:56 +2
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