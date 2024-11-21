Семен, Полина и Ксюша Громовы.

Этот конкурс — один из самых семейных, уютных и добрых. За звание самой красивой, талантливой и креативной мамы боролись восемь молодых тулячек.

Елена Лазарева, начальник отдела поддержки талантливой и творчески одаренной молодежи ММЦ «Родина»:

— Конкурсу «Мама года» уже десять лет. Мы очень хотим, чтобы молодые мамы понимали, что они могут не только заниматься детьми, но также быть успешными и в работе, и в творчестве. И с каждым годом интерес к конкурсу только растет. Мы приглашаем на конкурс мам до 35 лет, главное. чтобы у них были детки.

Основной конкурсный выход — творческий номер. Многие приходят в растерянности со словами «а мы ничего не умеем». А потом выясняется, что мама и прекрасно рисует, замечательно пишет эссе, сочиняет стихи, танцует…

Подготовка к финальному шоу длится месяц, и наша задача за это время раскрыть их таланты, научить искусству дефиле, чтобы мамы были раскрепощенными и не боялись сцены.

Жюри и зрителей ждало несколько конкурсных выходов: интеллектуальный конкурс, видеовизитка (ее участницы готовили дома), творческий номер и дефиле в вечерних платьях.

Итак, наши участницы…

Екатерина Некрасова, 34 года

По словам девушки, она — это ее семья. Ее муж — опора и поддержка, достойный пример для подражания сыну, авторитет для него. Ее сын — любящий, ранимый, требовательный в достижении целей. Родители всегда рядом, поддерживают в любых начинаниях, радуются и переживают вместе.

Сама Екатерина говорит:

— Я — это творчество. Очень общительная, люблю быть на публике. Ещё в детстве мечтала стать актрисой. Долгий путь в поисках себя и привёл меня в профессию, я — педагог-организатор, реализовываю себя в роли режиссера.

Алина Маршал, 23 года

Алина воспитывает чудесную дочку по имени Кристина. По профессии юрист, увлекается актёрским мастерством и игровой импровизацией. Любит свою жизнь и мир вокруг себя.

Татьяна Лыгина, 24 года

Ее детское увлечение рисованием переросло в профессию и стало делом всей жизни. Татьяна — создатель и руководитель студии графического дизайна и иллюстраций. Со своим мужем Аркадием вместе с подросткового возраста. В 19 лет первый раз стала мамой, а сейчас воспитывает уже двух дочек.

Мария Луговая, 21 год

Мария — талантливая певица, участница Всероссийского патриотического проекта «Жены героев» в Тульской области. Вдохновленная своей семьей и поддержкой, она стремится развивать свои музыкальные способности. Мария — заботливая мама годовалого сына. Ее страсть к музыке и любовь к семье прекрасно сочетаются, наполняя жизнь яркими моментами и новыми достижениями.

Полина Громова, 23 года

Записывает курсы, выступает на конференциях, учит людей по всей России и СНГ работать с искусственным интеллектом. Ведет свой блог о нейросетях в телеграм, у нее уже 2000 подписчиков! Начала заниматься нейросетями в декрете при огромной поддержке всей семьи и особенно мужа Семёна.

Вместе они растят дочь Ксюшу и стараются всё свободное время проводить вместе. Любят совместные поездки куда угодно: хоть в отпуск, хоть на дачу, хоть в поликлинику. Вместе всегда веселее! Стараются даже в трудные времена быть друг для друга опорой и верными друзьями — самыми близкими и трепетными.

Анна Еланскова, 28 лет

Мама в декрете. Уверена, что красота спасет мир. С мужем Романом их связала любовь к музыке. Вместе с семьей в свободное время уделяет время изучению чего-то нового и путешествиям.

Анастасия Костомаркина, 29 лет

Жена, мама и профессиональный педагог! С детства поставила себе цель — стать учителем начальных классов. И вот уже на протяжении шести лет не только сын называет её мамой, но и десятки малышей, которых она обучает, нежно зовут «наша классная» мама!

Марина Черникова, 29 лет

Работает на оборонном предприятии инженером-химиком. Солистка музыкального театра Gorizont entertainment. Любит петь, мечтает спеть на сцене Большого театра. Девиз по жизни: «Счастье зависит от нас самих!»

С особым трепетом зрители встречали творческие номера участниц.

Екатерина Некрасова и Анастасия Костомаркина подготовили танцевальные номера и исполнили их вместе с сыновьями!

Алина Маршал разыграла сценку на тему одного дня из своей жизни, наполненного рабочими моментами и домашним теплом.

Татьяна Лыгина прочитала стихотворение, а фоном шли прекрасные картины, созданные ею. Стихотворение собственного сочинения прочитала и Полина Громова, она посвятила его своей маме Ирине.

Анна Еланскова виртуозно сыграла на синтезаторе танго, а Марина Черникова покорила всех своим вокалом.

По результатам каждая участница получила свой титул. Итак…



«Просто космос» —Екатерина Некрасова

«Блеск объектива» —Мария Луговая



«Звезда по имени Солнце» —Полина Громова



«Муза поэта» —Марина Черникова



«Супермама» — Анастасия Костомаркина



«Таланты и поклонники» —Татьяна Лыгина



«Мечта Феллини» —Алина Маршал



«Героиня нашего времени» —Анна Еланскова

Главный титул «Мама года — 2024» выиграла очаровательная Полина Громова. Она получила дополнительное образование — окончила курсы МГИМО, где изучала искусственный интеллект в медиапространстве. Принять участие в конкурсе «Мама года» Полине предложила… мама!

— Она увидела объявление о наборе участниц и прислала мне ссылку. И я подумала, чего я все время сижу дома и работаю со своими нейросетями (смеется). И я решила участвовать! Стихотворение для творческого конкурса мне помогла написать как раз нейросеть, я ей дала идею, она выдала результат, который я потом докручивала сама. Мне в очередной раз очень хотелось сказать маме, как сильно я ее люблю. Осознавать, что она рядом со мной, она мня любит — важнее победы в конкурсе.

На конкурсе было очень здорово, девчонки все потрясающие. Я не рассчитывала на победу. Было желание, я думала, что было бы здорово выиграть. Но это было не принципиально. Для моего мужа, дочки, моих родителей я уже мама года, потому что я у них есть, а они есть у меня.

Сегодня в зале меня поддерживал муж Семен, дочка Ксюша, родители и две подружки — Екатерина и Иветта.

Современная мама — яркая, энергичная, она умеет правильно расставить приоритеты, хочет расти и растет, не останавливается на достигнутом.