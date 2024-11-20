В аварийном бараке на ул. Комсомольской люди три недели живут без газа

Фото предоставлено читательницей

Из-за утечки в одной из квартир подача «голубого топлива» остановлена, но кто и когда должен устранить неисправность – непонятно.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Мария Пургина, проживающая в доме № 228 по ул. Комсомольской. Она рассказала, что с 30 октября в половине дома отключён газ:

– В нашем доме два этажа, на каждом находятся по две квартиры. Я живу в квартире № 3. В конце октября газовщики проверяли исправность газового оборудования и обнаружили утечку в одной из квартир первого этажа. В результате весь подъезд остался без газа. Самое интересное, что во втором подъезде газоснабжение не нарушено.

По словам тулячки, на протяжении трёх недель сотрудники «Тулагоргаза» и управляющей компании «Базис» не могут решить, как и в каком порядке устранять неисправность: коммунальщики ссылаются на запреты газовщиков, а те утверждают, что не могут провести ремонт из-за ненадлежащего состояния внутридомовой вентиляции.

– Мы уже не знаем, куда деваться: две организации не могут договориться между собой, а страдают простые жители! – жалуется Мария.