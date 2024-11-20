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Роспотребнадзор нашел в Щекино контрафактные духи
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Роспотребнадзор нашел в Щекино контрафактные духи

Специалисты пришли с инспекцией к ИП Орозбековой и нашли нарушения в сфере реализации парфюмерной продукции.

Установлено, что индивидуальный предприниматель не предоставила оператору государственной информационной системы мониторинга достоверных сведений, предусмотренных законом. Были нарушены требования к продаже парфюмерной продукции: продажа товаров осуществлялась без обязательной маркировки средствами идентификации (код Data Matrix).

За выявленные нарушения в отношении ИП Орозбековой возбуждены дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 15.12 КоАП РФ и ст. 15.12.1 КоАП РФ. Товары без обязательной маркировки были изъяты из оборота.

Материалы дела по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ переданы по подведомственности в Щекинский мировой суд.

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