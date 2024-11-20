На каких улицах Тулы 21 ноября отключат свет

С 9 до 17 часов будут обесточы следующие дома:

ул. Бундурина 13-25 (нечётн.), 18-32 (чётн.), 17-а, 20-б, 25-а, 28-а,

ул. Пушкинская, 43, 45,

ул. Гоголевская, 51-а, 51-б, 53, 53-а, 53-б, 55, 64-в, 68, 68/1, 68-а, 68-б, 68-в/3, 68-г, 70, 70-а, 72, 74, 74-а, 76-а, 78,

ул. Свободы, 31, 34,

ул. Ложевая, 1-27 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 1-а, 1-б, 24-а,

ул. Осташева, 70-98 (чётн.), 77-105 (нечётн.), 78-а, 80-а, 85-а, 85-б, 86-а, 87-а, 88-а, 89-а, 92-а, 92-б,

ул. Пробная, 41-81 (нечётн.), 48-98 (чётн.), 50-а, 57-а, 59-а, 60-а, 68-а, 82-а, 84-а, 92-а, 94-а,

ул. Гармонная, 21-33 (нечётн.), 20, 22, 33-а,

ул. Пролетарская, 93-117 (нечётн.), 93-в, 97-а, 115-а,

ул. Седова, 6,

пер. Котовского, 1-5 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 1-а, 6-а,

ул. Агеева, 27-33, 27-33-а,

ул. О. Кошевого, 1, 1-а-г, 2-б-г, 7-а, 9,

ул. Водоохранная, 29-36,

пер. Водоохранный, 3-а, 3-13 (не6чётн.), 4-12 (чётн.),

ул. С. Стальского, 2, 4, 4-б, 9, 11, 13,

ул. Циолковского, 62, 55-65 (нечётн.), 24-38 (чётн.),

ул. Котовского, 1-15 (нечётн.), 2-16 (чётн.),

пер. Врубовой, 41, 41-а, 42-48 (чётн.),

пер. О. Кошевого, 2-18 (чётн.), 3-13 (нечётн.),

ул. Шевченко, 27-37 (нечётн.), 52-в, 54-а, 52-58 (чётн.),

ул. Лазо, 1-12,

ул. Станиславского, 69, 71.