На каких улицах Тулы 21 ноября отключат свет

С 9 до 17 часов будут обесточы следующие дома:
- ул. Бундурина 13-25 (нечётн.), 18-32 (чётн.), 17-а, 20-б, 25-а, 28-а,
- ул. Пушкинская, 43, 45,
- ул. Гоголевская, 51-а, 51-б, 53, 53-а, 53-б, 55, 64-в, 68, 68/1, 68-а, 68-б, 68-в/3, 68-г, 70, 70-а, 72, 74, 74-а, 76-а, 78,
- ул. Свободы, 31, 34,
- ул. Ложевая, 1-27 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 1-а, 1-б, 24-а,
- ул. Осташева, 70-98 (чётн.), 77-105 (нечётн.), 78-а, 80-а, 85-а, 85-б, 86-а, 87-а, 88-а, 89-а, 92-а, 92-б,
- ул. Пробная, 41-81 (нечётн.), 48-98 (чётн.), 50-а, 57-а, 59-а, 60-а, 68-а, 82-а, 84-а, 92-а, 94-а,
- ул. Гармонная, 21-33 (нечётн.), 20, 22, 33-а,
- ул. Пролетарская, 93-117 (нечётн.), 93-в, 97-а, 115-а,
- ул. Седова, 6,
- пер. Котовского, 1-5 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 1-а, 6-а,
- ул. Агеева, 27-33, 27-33-а,
- ул. О. Кошевого, 1, 1-а-г, 2-б-г, 7-а, 9,
- ул. Водоохранная, 29-36,
- пер. Водоохранный, 3-а, 3-13 (не6чётн.), 4-12 (чётн.),
- ул. С. Стальского, 2, 4, 4-б, 9, 11, 13,
- ул. Циолковского, 62, 55-65 (нечётн.), 24-38 (чётн.),
- ул. Котовского, 1-15 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- пер. Врубовой, 41, 41-а, 42-48 (чётн.),
- пер. О. Кошевого, 2-18 (чётн.), 3-13 (нечётн.),
- ул. Шевченко, 27-37 (нечётн.), 52-в, 54-а, 52-58 (чётн.),
- ул. Лазо, 1-12,
- ул. Станиславского, 69, 71.