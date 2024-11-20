Чтобы не стать уголовником, житель Киреевска выплатил сыну алименты

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В отделении судебных приставов Киреевского района находится исполнительное производство в отношении 31-летнего местного жителя. Ранее суд обязал мужчину выплачивать алименты на содержание 10-летнего сына. Долгое время нерадивый отец уклонялся от этих обязанностей и накопил долг на сумму более 128 тысяч рублей.

В результате судебный пристав составил на него протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Но и это не побудило должника выплатить алименты.

Поэтому дознавателем Управления ФССП России по Тульской области было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. Испугавшись уголовной ответственности, неплательщик сразу же нашёл необходимую сумму.