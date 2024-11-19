В среду в Заречье ожидаются перебои с водой

По информации Тулагорводоканала, в среду, 20 ноября, с 8.00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Ключевая, 3-59,
- ул. Мелиховская, 4-26,
- ул. Серпуховская, 1-37,
- ул. Горельская,
- ул. Светлая,
- 1-й, 2-й Светлые проезды,
- пер. Грачевский,
- 2-й Горельский пр-д, 1-15,
- 14-й Горельский пр-д, 1-19,
- 17-й Горельский пр-д, 40-50,
- 18-й Горельский пр-д, 40-61,
- 7-10 Горельские проезды,
- ул. Фруктовая,
- 4-й Чистый пр-д,
- ул. Малаховская,
- ул. Тесницкая,
- ул. Богучаровская,
- 2-й Тесницкий пр-д,
- пос. Октябрьский: 18-й пр-д,
- 21-й Горельский пр-д,
- ул. Любомудрова,
- пер. Охотный.
Кроме того, будет понижено давление воды в частном секторе по следующим адресам:
- ул. Энтузиастов, пер. Поддубный,
- пер. Соснянский,
- 2-й Горельский пр-д,
- 4-й Горельский пр-д,
- ул. Партизанская,
- ул. Молодежная,
- 1-7 Солнечные проезды.
Причина — ремонтно-восстановительные работы. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.