В среду в Заречье ожидаются перебои с водой

Фото Дмитрия Дзюбина.

Это связано с ремонтными работами.

По информации Тулагорводоканала, в среду, 20 ноября, с 8.00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Ключевая, 3-59,

ул. Мелиховская, 4-26,

ул. Серпуховская, 1-37,

ул. Горельская,

ул. Светлая,

1-й, 2-й Светлые проезды,

пер. Грачевский,

2-й Горельский пр-д, 1-15,

14-й Горельский пр-д, 1-19,

17-й Горельский пр-д, 40-50,

18-й Горельский пр-д, 40-61,

7-10 Горельские проезды,

ул. Фруктовая,

4-й Чистый пр-д,

ул. Малаховская,

ул. Тесницкая,

ул. Богучаровская,

2-й Тесницкий пр-д,

пос. Октябрьский: 18-й пр-д,

21-й Горельский пр-д,

ул. Любомудрова,

пер. Охотный.

Кроме того, будет понижено давление воды в частном секторе по следующим адресам:

ул. Энтузиастов, пер. Поддубный,

пер. Соснянский,

2-й Горельский пр-д,

4-й Горельский пр-д,

ул. Партизанская,

ул. Молодежная,

1-7 Солнечные проезды.

Причина — ремонтно-восстановительные работы. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.