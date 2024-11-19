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В среду в Заречье ожидаются перебои с водой
Фото Дмитрия Дзюбина.

В среду в Заречье ожидаются перебои с водой

Это связано с ремонтными работами.

По информации Тулагорводоканала, в среду, 20 ноября, с 8.00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Ключевая, 3-59,
  • ул. Мелиховская, 4-26,
  • ул. Серпуховская, 1-37,
  • ул. Горельская,
  • ул. Светлая,
  • 1-й, 2-й Светлые проезды,
  • пер. Грачевский,
  • 2-й Горельский пр-д, 1-15,
  • 14-й Горельский пр-д, 1-19,
  • 17-й Горельский пр-д, 40-50,
  • 18-й Горельский пр-д, 40-61,
  • 7-10 Горельские проезды,
  • ул. Фруктовая,
  • 4-й Чистый пр-д,
  • ул. Малаховская,
  • ул. Тесницкая,
  • ул. Богучаровская,
  • 2-й Тесницкий пр-д,
  • пос. Октябрьский: 18-й пр-д,
  • 21-й Горельский пр-д,
  • ул. Любомудрова,
  • пер. Охотный.

Кроме того, будет понижено давление воды в частном секторе по следующим адресам:

  • ул. Энтузиастов, пер. Поддубный,
  • пер. Соснянский,
  • 2-й Горельский пр-д,
  • 4-й Горельский пр-д,
  • ул. Партизанская,
  • ул. Молодежная,
  • 1-7 Солнечные проезды.

Причина — ремонтно-восстановительные работы. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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