Погода в Туле 20 ноября: до шести градусов тепла и ветер

Фото Алексея Пирязева.

В среду в Тульской области сохранится переменная облачность. Ветер юго-западный, южный, до 13 метров в секунду.

Температура ночью — от -2 до +3 градусов, днём — от +1 до +6. Атмосферное давление ниже нормы — 735-740 мм рт.