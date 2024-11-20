В течение прошедшей ночи 20 ноября при попытке совершить атаку с применением БПЛА дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 44 украинских беспилотников самолетного типа. Три из них уничтожено в Тульской области. Также по три — над территориями Белгородской и Тверской областей, над Новгородской областью уничтожено 20 беспилотников, 5 — Курск, 4 — Орел, по два — над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей.
Три беспилотника сбито в ночь на 20 ноября над Тульской областью
Об этом отчиталось Минобороны РФ.
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