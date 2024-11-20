  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Три беспилотника сбито в ночь на 20 ноября над Тульской областью - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Три беспилотника сбито в ночь на 20 ноября над Тульской областью

Три беспилотника сбито в ночь на 20 ноября над Тульской областью

Об этом отчиталось Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи 20 ноября при попытке совершить атаку с применением БПЛА дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 44 украинских беспилотников самолетного типа. Три из них уничтожено в Тульской области. Также по три — над территориями Белгородской и Тверской областей, над Новгородской областью уничтожено 20 беспилотников, 5 — Курск, 4 — Орел, по два — над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 09:07 0
Другие статьи по темам
Событие
БПЛА
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Казанской набережной прошел «Променад Дедов Морозов»
На Казанской набережной прошел «Променад Дедов Морозов»
В среду в Заречье ожидаются перебои с водой
В среду в Заречье ожидаются перебои с водой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.