Почему в Туле теперь не везде продают карту «Тройка»

Туляки в соцсетях интересуются: «Почему накануне повышения стоимости проезда перестали продавать карты „Тройка“?»
— Интересно, а почему сразу закрыли продажи карты «Тройка» в Сбере, на автовокзале? Резко закрыли продажи с 12 ноября, а в терминале, который установлен на автовокзале, продаются карты «Тройка» только для Московского транспорта. Так как я приобрел карту и через приложение «Город» установил её, зарегистрировал, пополнил, но у нас в транспорте она не проходит, то есть Московская карта «Тройка» не работает в Тульском транспорте. Я обежал весь город, мне везде отвечают: «Карта „Тройка“ не продается нигде, продажи закрыты с 12 ноября». Вот так, граждане, будьте добры, платите проезд по полной стоимости, — вот один из постов.
Myslo узнал, что с 12 ноября продажа карт «Тройка» в отделениях ПАО «Сбербанк» действительно приостановлена. В правительстве говорят — временно.
Продажа осуществлялась согласно договору между ПАО «Сбербанк» и ООО «Сбертройка». Об этом редакции сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.
Также в правительстве пояснили, что картой «Тройка» (вне зависимости где она приобретена) можно оплатить проезд как в Туле, так и в Москве.
По вопросам работы транспортной карты (в том числе пополнения в мобильном приложении) необходимо обратиться в офис АО ОЕИРЦ по телефону 8 (4872) 705-507 или по адресу г. Тула, ул. Л. Толстого, 114-а, каб. 12.
Сейчас карту «Тройка» можно приобрести в центрах обслуживания населения АО «ОЕИРЦ» по следующим адресам в Туле:
- ул. Л. Толстого, 114А (цокольный этаж, каб. 18),
- ул. М. Горького, 31,
- ул. Марата, 24-а,
- ул. Станиславского, 6,
- в пригородных кассах на Московском железнодорожном вокзале.