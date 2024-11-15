Почему в Туле теперь не везде продают карту «Тройка»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Туляки пожаловались, что не могут купить карту в отделениях «Сбера» с 12 ноября.

Туляки в соцсетях интересуются: «Почему накануне повышения стоимости проезда перестали продавать карты „Тройка“?»

— Интересно, а почему сразу закрыли продажи карты «Тройка» в Сбере, на автовокзале? Резко закрыли продажи с 12 ноября, а в терминале, который установлен на автовокзале, продаются карты «Тройка» только для Московского транспорта. Так как я приобрел карту и через приложение «Город» установил её, зарегистрировал, пополнил, но у нас в транспорте она не проходит, то есть Московская карта «Тройка» не работает в Тульском транспорте. Я обежал весь город, мне везде отвечают: «Карта „Тройка“ не продается нигде, продажи закрыты с 12 ноября». Вот так, граждане, будьте добры, платите проезд по полной стоимости, — вот один из постов.

Myslo узнал, что с 12 ноября продажа карт «Тройка» в отделениях ПАО «Сбербанк» действительно приостановлена. В правительстве говорят — временно.

Продажа осуществлялась согласно договору между ПАО «Сбербанк» и ООО «Сбертройка». Об этом редакции сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

Также в правительстве пояснили, что картой «Тройка» (вне зависимости где она приобретена) можно оплатить проезд как в Туле, так и в Москве.

По вопросам работы транспортной карты (в том числе пополнения в мобильном приложении) необходимо обратиться в офис АО ОЕИРЦ по телефону 8 (4872) 705-507 или по адресу г. Тула, ул. Л. Толстого, 114-а, каб. 12.

Сейчас карту «Тройка» можно приобрести в центрах обслуживания населения АО «ОЕИРЦ» по следующим адресам в Туле: