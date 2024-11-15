С первого взгляда — на полвека: в Туле прошло чествование юбиляров семейной жизни

В городском загсе состоялся «Осенний вальс любви». Четыре пары расписались в почетной Книге юбиляров и получили поздравительные письма от губернатора.

О возрастной любви редко вспоминают — разве что в контексте выражения «Любви все возрасты покорны». А зря: искренние чувства, проверенные временем, горем и радостью не побоятся ни морщинок, ни поклейки обоев.

Сегодня, 15 ноября, в городском загсе в рамках Года семьи прошел «Осенний вальс любви». Приглашенные гости — родственники юбиляров — самостоятельно убедились в бессмертии настоящей любви. Среди приглашенных пар три отметили золотую свадьбу (50 лет счастливого брака), а еще одна — изумрудную (55 лет вместе!).

Одни из «золотых» супругов — Михаил Михайлович (75 лет) и Валентина Ивановна (70 лет). Чета Никитиных вспоминает о судьбоносной встрече так:

— Тогда мне было 16 лет, я только заканчивала 10-й класс, — рассказывает Валентина. — Ребята приехали на танцы к нам, на Осиновую Гору — за нашими деревенскими красавицами женихи приезжали издалека! Вот и мой — подошел ко мне на танцах и больше не ушел.

Я сразу поняла, что таких, как он, больше нет.

Мы друг друга с полуслова понимаем. Михаил предупреждает все мои желания, на все готов ради нас и наших отношений.

Четыре года мы дружили, а в 1974 году поженились.

— Любовь с первого взгляда, — улыбается Михаил. — Вы бы посмотрели, какая она была, — глаз не отвести! Симпатичная, черноглазая, губки бантиком… Она и сейчас хорошо выглядит, в 70 лет! После того как мы провстречались два года, я ей подарок сделал —

открытка в виде киноафиши, а она — главная героиня!

За полвека совместной жизни Валентина и Михаил ни разу не ссорились:

— Только если по ремонту спорили, — смеются супруги, — когда обои клеили. Всю жизнь старались для семьи, жили друг ради друга — чего ругаться-то?

Еще одна пара — Александр Николаевич и Надежда Андреевна Будановы. Они связаны узами брака уже 55 лет. Их история началась в 1966 году в Медицинском институте ТулГУ.

Во время тренировки на секции велоспорта Александр и Надежда сразу приметили друг друга: он — сильный, с красивой искренней улыбкой, она — отзывчивая, веселая и общительная.

Через три года пара поженилась. В браке у них родились две дочери, которые продолжили врачебное дело отца.

Сейчас чета Будановых наслаждается заслуженным отдыхом и занимается садоводством. Каждые пять лет они встречаются с товарищами из института — с теми, кто своими глазами видел начало их отношений.

На торжественной церемонии супруги посмотрели презентацию с памятными фотографиями, вспомнили первую встречу, расписались в почетной Книге юбиляров и поцеловали друг друга.

Вместе с родственниками почтенных мужей и жен поздравили депутат Тульской облдумы Андрей Тихонов и руководитель отдела загс по Туле Лариса Чугунова.

Для всех собравшихся выступили школа классического танца «Балет ан Лер» и солист ГКЗ Сергей Грунин.