Взят под стражу предприниматель, подозреваемый в организации поджога BMW в Новомосковске

Новомосковский районный суд сегодня вынес решение о заключении под стражу коммерческого учредителя и гендиректора местной строительной компании Алексея Т. По информации Myslo, суд определил ему срок меры пресечения — 1 месяц и 20 дней, то есть до 2 января 2025 года.

В пресс-службе полиции сообщили, что на данный момент оперативниками уголовного розыска ОМВД России по городу Новомосковску в рамках расследования уголовного дела об умышленном уничтожении имущества путем поджога были установлены личности заказчика и исполнителей.