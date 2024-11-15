Взят под стражу предприниматель, подозреваемый в организации поджога BMW в Новомосковске

Новомосковский районный суд сегодня вынес решение о заключении под стражу коммерческого учредителя и гендиректора местной строительной компании Алексея Т. По информации Myslo, суд определил ему срок меры пресечения — 1 месяц и 20 дней, то есть до 2 января 2025 года.
В пресс-службе полиции сообщили, что на данный момент оперативниками уголовного розыска ОМВД России по городу Новомосковску в рамках расследования уголовного дела об умышленном уничтожении имущества путем поджога были установлены личности заказчика и исполнителей.
«Согласно имеющейся информации мотивом преступления стали личные разногласия между двумя учредителями коммерческих организаций, возникшие на почве оплаты выполненных работ», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, причиной поджога стал тот факт, что строительная компания, являющаяся субподрядчиком работ, производимых в рамках госконтрактов, не получила от подрядчиков деньги. Ее руководитель решил отомстить за это.
Версия же потерпевшей стороны иная: Анна Закуренова, владелица машины, заявляет, что ее компания работала подрядчиком и осталась без денег после постройки многоквартирного дома в Ясногорске. После того как она начала требовать оплаты выполненных работ, у нее из офиса пропали документы на строительные объекты и компьютеры. Позже они были обнаружены и изъяты полицией в офисе бывших «коллег».
Так или иначе, 44-летний Алексей Т., желая причинить материальный ущерб своему компаньону, решил совершить порчу его имущества путем поджога, используя для этого посредников. Он обратился к 40-летнему жителю Смоленской области, который впоследствии нанял в качестве водителя 33-летнюю жительницу Москвы Яну, а исполнителя — 62-летнего москвича Геннадия.
Женщине обещали за работу 50 тыс. рублей, мужчине — 200 тысяч.
В результате рядом с многоквартирным домом на ул. Дружбы был сожжен BMW-Х6, а затем огонь перекинулся на припаркованные рядом Volkswagen Polo и Nissan Qashqai.
В рамках расследуемого уголовного дела указанным лицам присвоен статус подозреваемых. В отношении основного заказчика и конечного исполнителя избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении посредников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.