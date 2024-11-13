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Экзотариум приглашает туляков на знакомство с сурикатами
Фото: Тульский экзотариум

Экзотариум приглашает туляков на знакомство с сурикатами

Узнать, как живут эти экзотические животные, все желающие смогут уже в эти выходные.

Хотите лучше понять сурикатов? Нужно просто думать, как сурикат, жить как сурикат и стать сурикатом! И всё это получится у каждого посетителя новой экспозиции Тульского экзотариума 16 и 17 ноября.

В 12.00 состоится интерактивное занятие «Жизнь юного суриката». Гости познакомятся с этими маленькими проворными хищниками, выяснят, как сурикаты приспособились к жизни в пустыне, подберут им необходимый рацион на день, научатся добывать пищу и посетят подземные норы-лабиринты!

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В 13.30 пройдёт детективное расследование «Тайна пропавшего суриката», в ходе которого участникам экскурсии придётся найти исчезнувшего зверька. Также в экзотариуме пройдёт игротека «Шустрый дозор», состоится мастер-класс по биологическому рисунку, мини-экскурсия, посвящённая обитателям Африки и показательное кормление сурикатов и мангустов.

Всё это ждёт вас 16 и 17 ноября в здании экзотариума в Белоусовском парке. Вход по билетам, стоимость – от 100 до 350 рублей, для детей до 7 лет вход свободный. Рекомендуемый возраст: 4+.

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Тула
 

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