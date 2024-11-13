Строительство новой школы в Юго-Восточном почти завершено

Сдать объект застройщик планирует уже в этом году.

В Туле подходит к концу строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Юго-Восточный. В здании четыре этажа — три надземных и один цокольный. На них расположатся не только уютные и оснащенные кабинеты, но и два просторных спортзала, скалодром, столовая на 550 мест, огромная библиотека и многое другое.

Во дворе для ребят уже построили спортивную зону с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, зонами для воркаута и беговой дорожкой.

Осмотреть объект 13 ноября приехал глава администрации Тулы Илья Беспалов.

Константин Панов, представитель подрядной организации:

— Общая площадь здания более 12, 5 кв. м. Уже завершено благоустройство территории, смонтированы инженерные сети, установлены и запущены лифты, а также системы безопасности.

Завершается отделка всех помещений, сборка мебели для пищеблока, она ждет чистовой уборки и расстановки. Нам привезли кресла для актового зала, сейчас их монтируют. Также в процессе монтаж учебного оборудования в классах.

Заключительным этапом будет поставка и расстановка мягкой мебели. Это запланировано на конец ноября.

Уже сейчас школа выглядит стильно и современно. Помимо стандартных учебных классов здесь будут профильные лаборатории по физике, химии и биологии, кабинеты технологии для мальчиков и девочек. Для групп продленного дня предусмотрены спальные помещения и игровая площадка. Также все кабинеты будут оснащены современным оборудованием, в большинстве из них установят интерактивные доски.

Илья Беспалов ходом строительства остался доволен:

— Глава региона ставит перед муниципалитетами задачу комплексного развития территорий. При строительстве жилых микрорайонов администрация города особое внимание уделяет созданию развитой инфраструктуры, в частности, наличию социально значимых объектов в шаговой доступности. В Юго-Восточном мы построили детский сад, открыли спортивный комплекс, сейчас завершаем строительство школы. Она получается просторной, соответствует всем современным стандартам. Объект находится в высокой степени готовности. Необходимо не снижать темпы и завершить все работы в установленные сроки.

Туляки новую школу очень ждали. Запись в первые классы откроется в апреле 2025 года. Многие ученики 2-11 классов из близлежащих домов и школ уже сейчас изъявляют желание учиться в новом здании. По вопросам зачисления можно обратиться в центр образования №37, к которому будет относиться построенная школа.

Каким будет профиль нового структурного подразделения, рассказала начальник управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова:

– Мы предполагаем, что в новой школе будут открыты классы технологического и социально-гуманитарного профилей.

К технологическому профилю сейчас приковано пристальное внимание, которое продиктовано особенностями нашего промышленного региона. Конечно, здесь мы будем стараться готовить будущих инженеров и других специалистов крупных предприятий.

Ждут в новой школе не только будущих учеников, но и учителей.

— Школа будет включена в центр образования №37, поэтому костяк педагогического персонала, качественного выполняющего свои обязанности, у нас есть.

Но, тем не менее, сейчас открыт набор кадров. Мы ждем новых учителей, в том числе тех, что придут преподавать впервые: выпускников и студентов старших курсов педагогических учебных заведений. Это очень хорошо, поскольку молодые педагоги оживляют процесс преподавания и обеспечивают преемственность в образовательной организации, – сообщила Татьяна Золотова.

Глава администрации Илья Беспалов рассказал, что скоро в Туле может появится еще одна школа:

– У нас много строящихся микрорайонов, и им тоже нужны школы и детские сады. Сейчас мы прорабатываем варианты строительства образовательных учреждений в Туле, определяемся с финансированием. В следующем году мы наметим планы на ближайшие несколько лет, и, надеемся, начнем строительство еще одной школы.

Напомним, помимо школы в Юго-Восточном в Туле по национальному проекту «Образование» сейчас в Туле строят школу на 600 мест в ЖК «Новая Голландия». Учеников она примет также в 2025 году.