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Мужчина, которого порезали около рынка «Салют», умер в больнице

Мужчина, которого порезали около рынка «Салют», умер в больнице

Следователи смотрят записи с камер наблюдения.

В Центральном районе Тулы СК возбудил уголовное дело об убийстве. 

13 ноября 2024 года на улице Академика Павлова, неподалёку от рынка «Салют» в городе Туле, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них ударил другого ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице.

- Следователями проводится осмотр места происшествия, и изымаются записи с камер видеонаблюдения, принимаются меры к установлению личности нападавшего и его задержанию, - сообщила пресс-служба СК.

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