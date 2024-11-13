Мужчина, которого порезали около рынка «Салют», умер в больнице

В Центральном районе Тулы СК возбудил уголовное дело об убийстве.

13 ноября 2024 года на улице Академика Павлова, неподалёку от рынка «Салют» в городе Туле, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них ударил другого ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице.

- Следователями проводится осмотр места происшествия, и изымаются записи с камер видеонаблюдения, принимаются меры к установлению личности нападавшего и его задержанию, - сообщила пресс-служба СК.