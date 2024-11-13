Что ждет рынок ипотечного кредитования в Тульской области

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По данным Тульского отделения Банка России, спрос на кредиты охладел из-за повышения ставок. А скоро еще и ипотечный стандарт вступит в силу.

В январе–сентябре 2024 года туляки оформили 12 тысяч ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 41,2 млрд рублей. Это на 13,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в тульском ЦБ.

Всплеск активности ипотечных заемщиков пришёлся на второй квартал. Потребители спешили приобрести жилье до завершения безадресной льготной ипотеки на новостройки и ужесточения условий по «Семейной ипотеке». В этот период было выдано ИЖК на 19 млрд рублей, причем только в июне — 8,5 млрд рублей.

Уже в сентябре объем выдач упал до 3,6 млрд рублей. В целом на рынке недвижимости наблюдается охлаждение спроса.

С учётом льготных программ средний размер ипотечного кредита за девять месяцев 2024 года составил 3,4 млн рублей. В среднем жители региона брали ипотеку на 26 лет под 8,4% годовых, отметили в тульском отделении Банка России.

Напомним, Тульская область занимает в рейтинге ипотеки 34-е место. Ипотечный платеж составляет порядка 71,3 тыс. рублей в месяц. Это 61,3% от среднего дохода двух человек. Средний размер кредитного долга — 3,4 млн рублей.

В докладе Банка России «Региональная экономика» отмечается, что объем выданных ипотечных кредитов сократился как на первичном рынке, так и на рынке вторичного жилья — из-за роста рыночных ставок.

В третьем квартале застройщики и банки использовали собственные программы для стимулирования спроса: рассрочку платежа, траншевую и комбинированную ипотеки, программы субсидирования ипотеки от застройщика. Это зачастую приводит к завышению цен на недвижимость и росту рисков для покупателей.

С января 2025 года использование подобных инструментов будет значительно ограничено из-за вступления в силу ипотечного стандарта.

Главная цель нововведения — снизить распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться более подробного информирования заемщиков об условиях кредита и связанных с ним рисках.

Ждать ли снижения банковских ставок, упадут ли цены на жилье в Тульской области и что вообще происходит на региональном рынке жилищного кредитования — читайте в аналитике Myslo.