Тульские школьники победили во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

12 ноября в тульском Центре дополнительного образования детей прошла встреча с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Тульскую область представляли 15 школьников, которые успешно прошли отборочные туры. По итогам конкурса две участницы нашей команды стали абсолютными победителями в треках и лауреатами 1-й степени, также в копилке достижений региона один диплом 1-й степени и 12 дипломов 2-й степени. Один из участников получил дополнительный приз — путешествие на Ямал.

Финал пятого сезона конкурса проходил в Международном детском центре «Артек» с 24 по 28 октября в рамках образовательного фестиваля «Первые в стране возможностей».