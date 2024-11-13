В Тульской области по программе социальной догазификации газ провели к 500 домам

Об этом стало известно 13 ноября на брифинге с участием министра труда и социальной защиты Тульской области Татьяны Абросимовой и генерального директора АО «Тулагоргаз» Василия Большова.

В 2021 году Президент России Владимир Путин дал старт социальной догазификации. Реализация программы в регионе находится на контроле губернатора Дмитрия Миляева. Жители могут бесплатно подвести газ к границам земельного участка в уже газифицированном населенном пункте.

На этой неделе этой возможностью уже воспользовался 500-й пользователь. А всего подано почти 1,5 тыс. заявок. Как рассказал Василий Большов, все обязательства на 2021–2024 годы выполнены в полном объеме, сейчас начинаются работы по объектам 2025 года.

— Важно, чтобы жители внимательно подходили к возможности участия домовладения в программе догазификации, подготовке документов и проектированию оборудования. Если дом полностью готов и соблюдены все нормы и требования безопасности, мы оперативно подходим к выполнению работ, при необходимости берём на себя весь комплекс мероприятий, привлекаем в необходимых случаях подрядчиков, — сказал Василий Большов.

Как попасть в программу?

Критерии включения в программу:

населенный пункт газифицирован,

дом и земельный участок оформлены в собственность,

газ будет использоваться для собственных нужд.

Заявку на догазификацию можно подать:

на сайте Единого оператора газификации connectgas.ru,

на портале Госуслуг,

на сайте газораспределительной организации (АО «Тулагоргаз» в Туле и АО «Газпром газораспределение Тула» — в области),

в Едином центре предоставления услуг газораспределительных организаций,

в МФЦ.

К заявке необходимо приложить документы о собственности на дом и земельный участок, план участка, данные паспорта, СНИЛС и ИНН.

Справки по телефону: 8 800 101-00-04.

Срок заключения договора — до 30 дней, проведение работ — до года.

С 2024 года можно газифицировать дом для постоянного проживания в СНТ. Жилье также должно быть зарегистрировано в собственности. На догазификацию уже подано 288 заявок и заключено 247 договоров.

Кто может получить единовременную выплату?

Татьяна Абросимова сообщила, что в Тульской области предусмотрена единовременная выплата на догазификацию домовладений. Можно компенсировать до 120 тысяч рублей. Такое право имеют 13 льготных категорий, в том числе:

участники Великой Отечественной войны,

ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,

инвалиды и семьи с детьми-инвалидами,

многодетные семьи,

малоимущие граждане.

Участники СВО и члены их семей могут компенсировать все понесенные расходы. Выплата может быть перечислена на счет заявителя либо предоставлена газораспределительной организации, которая будет проводить работы на основании гарантийного письма. Мерами поддержки воспользовались 414 человек.

— Жители Тульской области активно включились в программу социальной догазификации. Меры поддержки, введенные в 2022 году, охватывают широкий круг жителей и позволяют улучшить их условия проживания, — сказала Татьяна Абросимова.

Подробности по телефону 129 и в отделениях социальной защиты населения — https://tulauszn.tularegion.ru/filial/.