В Тульской области участники СВО могут получить компенсацию на первое высшее образование

На портале «Госуслуги 71» стала доступна новая услуга для участников СВО, проживающих в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона.
Теперь они могут получить частичную компенсацию на первое высшее образование. Чтобы подать заявку, необходимо:
- получать первое высшее образование по направлениям из перечня востребованных специальностей,
- быть зарегистрированным в регионе,
- обучаться в государственном вузе или его филиале в Тульской области,
- успешно проходить аттестации и вовремя подавать документы.
Заявление можно подать на портале «Госуслуги71».