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В Тульской области участники СВО могут получить компенсацию на первое высшее образование
Фото: ru.freepik.com.

В Тульской области участники СВО могут получить компенсацию на первое высшее образование

Они должны быть зарегистрированы в регионе и успешно проходить аттестации.

На портале «Госуслуги 71» стала доступна новая услуга для участников СВО, проживающих в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона.

Теперь они могут получить частичную компенсацию на первое высшее образование. Чтобы подать заявку, необходимо:

  • получать первое высшее образование по направлениям из перечня востребованных специальностей,
  • быть зарегистрированным в регионе,
  • обучаться в государственном вузе или его филиале в Тульской области,
  • успешно проходить аттестации и вовремя подавать документы.

Заявление можно подать на портале «Госуслуги71». 

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Автор:
сегодня, в 12:03 0
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