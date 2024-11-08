В Тульской области участники СВО могут получить компенсацию на первое высшее образование

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Они должны быть зарегистрированы в регионе и успешно проходить аттестации.

На портале «Госуслуги 71» стала доступна новая услуга для участников СВО, проживающих в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона.



Теперь они могут получить частичную компенсацию на первое высшее образование. Чтобы подать заявку, необходимо:

получать первое высшее образование по направлениям из перечня востребованных специальностей,

быть зарегистрированным в регионе,

обучаться в государственном вузе или его филиале в Тульской области,

успешно проходить аттестации и вовремя подавать документы.

Заявление можно подать на портале «Госуслуги71».