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  4. В Курске туляк назвался криптоинвестором и похитил у «вкладчиков» 36 млн рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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В Курске туляк назвался криптоинвестором и похитил у «вкладчиков» 36 млн рублей

В Курске туляк назвался криптоинвестором и похитил у «вкладчиков» 36 млн рублей

А у одного из потерпевших украл пистолет и патроны.

В Курске 38-летний житель Тульской области Антон Ч. признан виновным в мошенничестве и хищении огнестрельного оружия.

Судом установлено, что обвиняемый представлялся потерпевшим предпринимателем, который занимается инвестициями в криптовалюту. Мужчина забирал у «вкладчиков» деньги и даже изредка возвращал им проценты, а потом просто заявлял, что «дело прогорело». Таким образом, от действий Антона пострадали 8 человек. Ущерб составил 36 миллионов рублей. Кроме этого, у одного из потерпевших обвиняемый украл травматический пистолет и патроны.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет колонии общего режима.

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