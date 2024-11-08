В Курске туляк назвался криптоинвестором и похитил у «вкладчиков» 36 млн рублей

А у одного из потерпевших украл пистолет и патроны.

В Курске 38-летний житель Тульской области Антон Ч. признан виновным в мошенничестве и хищении огнестрельного оружия.

Судом установлено, что обвиняемый представлялся потерпевшим предпринимателем, который занимается инвестициями в криптовалюту. Мужчина забирал у «вкладчиков» деньги и даже изредка возвращал им проценты, а потом просто заявлял, что «дело прогорело». Таким образом, от действий Антона пострадали 8 человек. Ущерб составил 36 миллионов рублей. Кроме этого, у одного из потерпевших обвиняемый украл травматический пистолет и патроны.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет колонии общего режима.