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В тульских больницах работают почти 190 рентгенологов
Фото минздрава Тульской области.

В тульских больницах работают почти 190 рентгенологов

8 ноября отмечался Международный день рентгенолога.

В медицинских учреждениях Тульской области работают почти 190 рентгенологов. Благодаря современному оборудованию врачи помогают обнаружить болезни на ранних стадиях, а значит, своевременно начать лечение.

Заведующий отделением лучевой диагностики онкоцентра Алексей Пушкаренко рассказал о важности рентгенологии в современной диагностике.

— В этом году мы провели порядка 3000 низкодозовых компьютерных томографий в рамках скрининга рака легкого. Это наиболее часто встречающееся злокачественное новообразование.

Более 90% случаев рака легкого выявляется у курильщиков или тех, кто постоянно находятся рядом с ними.

На ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно. Компьютерная томография на современном оборудовании, которое поступило в онкоцентр благодаря нацпроекту «Здравоохранение», помогает выявить рак на ранней стадии и в 90% случаев вылечить его, — сказал врач.

Как сообщает минздрав Тульской области, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» современный рентгенологический комплекс появился и в поликлинике Детской городской клинической больницы. Ежедневно на рентген-аппарате проходят обследование до 35 ребят.

— В числе преимуществ рентген-аппарата — способность к быстрой обработке информации и низкая лучевая нагрузка, что особенно важно для наших маленьких пациентов. Благодаря рентгенографии мы можем на ранней стадии опасные осложнения ОРВИ — бронхит, пневмонию, гайморит, и вовремя начать их лечение, — сказала рентгенолаборант Юлия Фокина.

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