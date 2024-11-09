В Щекино поезд насмерть сбил ребенка

Сегодня, 9 ноября, в Щекино ребенок попал под поезд. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Уточняется, что трагедия случилась около 10 утра.

По предварительным данным, мальчику было 12 лет.

Обстоятельства происшествия выясняются.