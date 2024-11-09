  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Щекино поезд насмерть сбил ребенка - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Щекино поезд насмерть сбил ребенка

В Щекино поезд насмерть сбил ребенка

Обстоятельства трагедии выясняются.

Сегодня, 9 ноября, в Щекино ребенок попал под поезд. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Уточняется, что трагедия случилась около 10 утра.

По предварительным данным, мальчику было 12 лет.

Обстоятельства происшествия выясняются. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:16 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаЩекино
Прочее
ребенок попал под поезд

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В тульских больницах работают почти 190 рентгенологов
В тульских больницах работают почти 190 рентгенологов
Под Тулой двое торопыг не удержались от обгона в запрещенном месте
Под Тулой двое торопыг не удержались от обгона в запрещенном месте
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.