В Щекино поезд насмерть сбил ребенка

Сегодня, 9 ноября, в Щекино ребенок попал под поезд. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Уточняется, что трагедия случилась около 10 утра.
По предварительным данным, мальчику было 12 лет.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Сегодня, 9 ноября, в Щекино ребенок попал под поезд. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Уточняется, что трагедия случилась около 10 утра.
По предварительным данным, мальчику было 12 лет.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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