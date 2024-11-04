Что администрация ответила на претензии жителей Комарок?

После публикации «УК ничего не делала, а теперь вообще бросает нас» в редакцию Myslo поступил комментарий администрации.
— По информации Пролетарского территориального округа, дома № № 15, 17, 19, 21 по ул. Комарской обслуживает УК «Гамма» с июня 2023 года. Летом 2023 года проведен капремонт канализации в домах, в 2024 году проведен ремонт отопительных систем домов, стояков холодного водоснабжения и ремонт кровель.
При этом общая задолженность за ЖКХ с июня 2023 года составляет 354 тыс. руб.
По вопросу подтопления подвалов канализацией: для ликвидации подтоплений в приямках подвалов установлены насосы, откачивающие воду. Кроме того, при необходимости на место выезжают аварийные службы.
По освещению в подъездах: замена лампочек в подъездах производится по обращениям граждан. Последняя заявка о замене лампочки в подъезде 27 октября.
Ранее жители ул. Комарской пожаловались на бездействие управляющей компании, которая впоследствии решила отказаться от их домов.