Что администрация ответила на претензии жителей Комарок?

Жители жаловались на бездействие УК «Гамма», которая впоследствии решила отказаться от их домов.

После публикации «УК ничего не делала, а теперь вообще бросает нас» в редакцию Myslo поступил комментарий администрации.

— По информации Пролетарского территориального округа, дома № № 15, 17, 19, 21 по ул. Комарской обслуживает УК «Гамма» с июня 2023 года. Летом 2023 года проведен капремонт канализации в домах, в 2024 году проведен ремонт отопительных систем домов, стояков холодного водоснабжения и ремонт кровель.

При этом общая задолженность за ЖКХ с июня 2023 года составляет 354 тыс. руб.

По вопросу подтопления подвалов канализацией: для ликвидации подтоплений в приямках подвалов установлены насосы, откачивающие воду. Кроме того, при необходимости на место выезжают аварийные службы.

По освещению в подъездах: замена лампочек в подъездах производится по обращениям граждан. Последняя заявка о замене лампочки в подъезде 27 октября.

Ранее жители ул. Комарской пожаловались на бездействие управляющей компании, которая впоследствии решила отказаться от их домов.