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Что администрация ответила на претензии жителей Комарок?

Что администрация ответила на претензии жителей Комарок?

Жители жаловались на бездействие УК «Гамма», которая впоследствии решила отказаться от их домов.

После публикации «УК ничего не делала, а теперь вообще бросает нас» в редакцию Myslo поступил комментарий администрации. 

— По информации Пролетарского территориального округа, дома № № 15, 17, 19, 21 по ул. Комарской обслуживает УК «Гамма» с июня 2023 года. Летом 2023 года проведен капремонт канализации в домах, в 2024 году проведен ремонт отопительных систем домов, стояков холодного водоснабжения и ремонт кровель.

При этом общая задолженность за ЖКХ с июня 2023 года составляет 354 тыс. руб.

По вопросу подтопления подвалов канализацией: для ликвидации подтоплений в приямках подвалов установлены насосы, откачивающие воду. Кроме того, при необходимости на место выезжают аварийные службы.

По освещению в подъездах: замена лампочек в подъездах производится по обращениям граждан. Последняя заявка о замене лампочки в подъезде 27 октября.

Ранее жители ул. Комарской пожаловались на бездействие управляющей компании, которая впоследствии решила отказаться от их домов.

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