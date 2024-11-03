В Туле прокуратура провела проверку по факту жалоб жителей на тараканов в медицинском центре для детей ГУЗ «ГКБ №2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева».
Выяснилось, что вопреки требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства медицинское учреждение при наличии контракта на оказание услуг по дезинсекции не приняло мер по своевременной обработке помещений от насекомых.
Прокуратура внесла главному врачу представление. В больнице провели внеплановую дезинсекцию.
Напомним, ранее тараканов замечали в больнице на Тимирязева.