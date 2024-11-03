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После проверки прокуратуры в медцентре провели дезинсекцию.

В Туле прокуратура провела проверку по факту жалоб жителей на тараканов в медицинском центре для детей ГУЗ «ГКБ №2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева».

Выяснилось, что вопреки требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства медицинское учреждение при наличии контракта на оказание услуг по дезинсекции не приняло мер по своевременной обработке помещений от насекомых.

Прокуратура внесла главному врачу представление. В больнице провели внеплановую дезинсекцию.

Напомним, ранее тараканов замечали в больнице на Тимирязева.