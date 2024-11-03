Тульская «Академия Михайлова-Юниор» провела вторую игру со «СКА-Юниором»

Накануне, 2 ноября, «Академия Михайлова-Юниор» провела вторую игру со «СКА-Юниором».

Гости активно начали первый период, они завладели инициативой и пытались быстро открыть счет. Но Тимофей Сопко бросил по воротам, вратарь неудачно отбил шайбу, и Семен Малков сыграл на добивании, 1:0. Спустя несколько минут Петр Скобелев удачно сыграл на пятаке и удвоил преимущество своей команды, 2:0.

Во второй двадцатиминутке Даниил Теренин выбросил шайбу за пределы коробки и был наказан малым штрафом. Гости грамотно воспользовались большинством и сократили разрыв в счете, 2:1. Но спустя некоторое время туляки играли в большинстве. Капитан, Никита Вахрушев включил лидерские качества и забил гол, 3:1.

В финальном отрезке матча «михайловцы» продолжили играть в свой хоккей и довели счет до разгромного. Сначала в меньшинстве забросил Аким Селиверстов, а финальную точку во встречи поставил Данил Денисов.

Победа «Академии Михайлова-Юниор» — 5:1.

Статистика матча: Броски: 79-89; Броски в створ: 31-42; Голы: 5-1; Вбрасывания: 29-36; Блокированные броски: 24-29; Силовые приемы: 4-9; Отборы: 10-6; Штраф: 8-8.

Голы матча:

1:0 — 02:39 — Семен Малков (Тимофей Сопко)

2:0 — 11:34 — Петр Скобелев (Лев Аристов, Данила Бантюков)

2:1 (бол) — 25:48 — Михаил Царегородцев (Даниил Анацкий, Артем Валуев)

3:1 (бол) — 30:23 — Никита Вахрушев (Тимофей Балезин, Данила Бантюков)

4:1 (мень) — 44:36 — Аким Селиверстов

5:1 — 54:58 — Данил Денисов (Борис Борин, Дамир Невретдинов)