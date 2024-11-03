  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тульская «Академия Михайлова-Юниор» провела вторую игру со «СКА-Юниором» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульская «Академия Михайлова-Юниор» провела вторую игру со «СКА-Юниором»

Тульская «Академия Михайлова-Юниор» провела вторую игру со «СКА-Юниором»

Хоккеисты разгромили гостей со счетом 5:1.

Накануне, 2 ноября, «Академия Михайлова-Юниор» провела вторую игру со «СКА-Юниором».

Гости активно начали первый период, они завладели инициативой и пытались быстро открыть счет. Но Тимофей Сопко бросил по воротам, вратарь неудачно отбил шайбу, и Семен Малков сыграл на добивании, 1:0. Спустя несколько минут Петр Скобелев удачно сыграл на пятаке и удвоил преимущество своей команды, 2:0.

Во второй двадцатиминутке Даниил Теренин выбросил шайбу за пределы коробки и был наказан малым штрафом. Гости грамотно воспользовались большинством и сократили разрыв в счете, 2:1. Но спустя некоторое время туляки играли в большинстве. Капитан, Никита Вахрушев включил лидерские качества и забил гол, 3:1.

В финальном отрезке матча «михайловцы» продолжили играть в свой хоккей и довели счет до разгромного. Сначала в меньшинстве забросил Аким Селиверстов, а финальную точку во встречи поставил Данил Денисов.
Победа «Академии Михайлова-Юниор» — 5:1.

Статистика матча: Броски: 79-89; Броски в створ: 31-42; Голы: 5-1; Вбрасывания: 29-36; Блокированные броски: 24-29; Силовые приемы: 4-9; Отборы: 10-6; Штраф: 8-8.

Голы матча:

1:0 — 02:39 — Семен Малков (Тимофей Сопко)
2:0 — 11:34 — Петр Скобелев (Лев Аристов, Данила Бантюков)
2:1 (бол) — 25:48 — Михаил Царегородцев (Даниил Анацкий, Артем Валуев)
3:1 (бол) — 30:23 — Никита Вахрушев (Тимофей Балезин, Данила Бантюков)
4:1 (мень) — 44:36 — Аким Селиверстов
5:1 — 54:58 — Данил Денисов (Борис Борин, Дамир Невретдинов)

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 12:31 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
хоккейтурнир

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляки вновь пожаловались на тараканов — теперь в детском стационаре 
Туляки вновь пожаловались на тараканов — теперь в детском стационаре 
Охранников школ обяжут иметь гладкоствольное оружие, бронежилеты и шлемы
Охранников школ обяжут иметь гладкоствольное оружие, бронежилеты и шлемы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.