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SHAMAN продвинулся в вопросе регистрации бренда «Я русский»
Фото Алексея Пирязева.

SHAMAN продвинулся в вопросе регистрации бренда «Я русский»

Речь идет о завершении формального этапа экспертизы вышеуказанной заявки.

Сотрудники Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) завершили первый этап экспертизы заявки певца SHAMAN на регистрацию товарного знака «Я русский», сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на источники.

Как уточняется, речь идет о завершении формального этапа экспертизы вышеуказанной заявки. На заключительной стадии сотрудники ведомства проведут экспертизу заявленного обозначения — товарных категорий. Таким образом, уроженцу Новомосковска Ярославу Дронову остался всего один этап до вынесения итогового решения по своей заявке.

Ранее сообщалось, что в случае одобрения заявки SHAMAN сможет выпускать под брендом «Я русский» различные виды алкогольной продукции, включая водку, медовуху, сидры, соджу, виски, ром и джин, а также шампуни, гели для волос и ряд других товарных наименований.

При этом в пресс-службе артиста пояснили, что в случае одобрения заявки Роспатентом SHAMAN вряд ли приступит к выпуску заявленной выше продукции в ближайшей перспективе. Главной причиной подачи заявки стала защита репутации певца. По словам артиста, ряд предпринимателей хотели производить под таким названием различную продукцию «в выгодных для себя целях, против него».

«Я просто хочу иметь возможность защитить свои права. Только и всего», — утверждал Дронов.

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Автор:
сегодня, в 14:05 −20
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