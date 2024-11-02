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Начальник УМВД Андрей Даценко проверил работу тульской полиции на Северном Кавказе
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Начальник УМВД Андрей Даценко проверил работу тульской полиции на Северном Кавказе

Сводный отряд правоохранителей несёт службу в с. Ножай-Юрт Чеченской Республики.

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел глава регионального Управления Андрей Даценко посетил Чечню, где туляки посменно на протяжении многих лет вместе с коллегами из других регионов обеспечивают порядок и безопасность, участвуют в контртеррористических мероприятиях и охраняют покой мирных граждан.

Генерал-майор поздравил силовиков с наступающим праздником, пожелал им сил, мужества, мирного неба над головой и благополучного возвращения домой. Лучшим сотрудникам за достигнутые высокие результаты были вручены награды и грамоты.

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Андрей Даценко возложил цветы к мемориалу, находящемуся в расположении отряда и почтил минутой молчания память полицейских, выполнивших профессиональный долг ценой собственных жизней. На одной из мемориальных досок Аллеи памяти высечены имена капитана Максима Алехина и сержанта Максима Родионова, погибших весной прошлого года при выполнении служебных задач в Ингушетии.

Сводный отряд тульской полиции получает только положительные отзывы о работе от руководства региона, поддерживает крепкие товарищеские отношения с местными сотрудниками и конструктивно взаимодействует с администрацией села.

Руководитель Временной группировки органов и подразделений МВД России Игорь Макаров поблагодарил тульских коллег за их добросовестную, самоотверженную службу и значимый вклад в обеспечение правопорядка на Северном Кавказе.

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