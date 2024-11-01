В Туле пьяный пассажир пытался зарезать охранника вокзала: уголовное дело направлено в суд

Фото Артёма Жильцова

Мужчина нанёс своей жертве не менее трёх ударов в область жизненно важных органов. К счастью, пострадавший выжил.

Юго-западным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завершено расследование уголовного дела по факту покушения на убийство.

Драма разыгралась 14 августа на Московском вокзале Тулы. Пьяный мужчина пытался попасть в здание, минуя пункт досмотра пассажиров и багажа. Сотрудник отдела транспортной безопасности потребовал пройти досмотр и получил в ответ три удара ножом.

Полицейские и сотрудники транспортной безопасности сразу же скрутили нападавшего. Раненый получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.