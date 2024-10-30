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Синоптики предупредили о снегопадах и барических горках
Фото Дмитрия Дзюбина.

Синоптики предупредили о снегопадах и барических горках

В ближайшие дни ожидается непогода.

Активный североатлантический циклон «Лидия» начинает оказывать свое влияние на погоду. Ее характер кардинально изменится во второй половине недели. 

В Центральной России вечером в среду ожидаются дожди и сильный ветер до 10–15 м/с. Резко упадут показания барометров — сразу на 10-14 пунктов. 

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», в последующие дни жителей также ждут барические горки — давление будет то расти, то падать.

К пятнице показатели опустятся до 723 мм рт. ст., что на 23–25 мм рт. ст. ниже нормы.

Синоптики говорят, это только начало циклонической серии. К концу недели погоду еще сильнее испортит очередной циклон из Атлантики. Он принесет резкое похолодание — местами до 0 градусов. Ожидаются снегопады. 

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сегодня, в 17:00 +1
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