Синоптики предупредили о снегопадах и барических горках

Фото Дмитрия Дзюбина.

Активный североатлантический циклон «Лидия» начинает оказывать свое влияние на погоду. Ее характер кардинально изменится во второй половине недели.

В Центральной России вечером в среду ожидаются дожди и сильный ветер до 10–15 м/с. Резко упадут показания барометров — сразу на 10-14 пунктов.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», в последующие дни жителей также ждут барические горки — давление будет то расти, то падать.

К пятнице показатели опустятся до 723 мм рт. ст., что на 23–25 мм рт. ст. ниже нормы.

Синоптики говорят, это только начало циклонической серии. К концу недели погоду еще сильнее испортит очередной циклон из Атлантики. Он принесет резкое похолодание — местами до 0 градусов. Ожидаются снегопады.