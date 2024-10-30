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В Северной Мызе открыли пункт полиции
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Северной Мызе открыли пункт полиции

Администрация Тулы оснастила и отремонтировала предоставленное помещение.

30 октября на улице Героя России Горшкова в Северной Мызе начал работу новый полицейский пункт. Это современное помещение в доме № 8, оборудованное всем необходимым в соответствии с действующими требованиями. Жители смогут решать необходимые вопросы по месту жительства.

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— Большому микрорайону для комфорта, безопасности и благополучия граждан нужен свой пункт полиции, — отметил врио начальника УМВД России по городу Туле Михаил Шестаков.

В настоящее время в Северной Мызе проживают около 6 тысяч туляков. Микрорайон активно развивается, возводятся новые дома и социальные учреждения. Предполагается, что в будущем здесь будут жить около 15 тысяч человек. 

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— Новый пункт полиции в микрорайоне Северная Мыза — первый совместный опыт УМВД России по городу Туле, городской администрации и крупного застройщика. Для обеспечения правопорядка в микрорайоне необходим был пункт полиции. Застройщик предоставил помещение. Администрация города провела необходимый ремонт, оснастила пункт оборудованием, смонтировала системы сигнализаций, видеонаблюдение, — отметил глава администрации города Илья Беспалов. — Надеюсь, что работы у полиции будет мало, но тем не менее наличие такого пункта дисциплинирует. К тому же это позволит оперативно решать проблемы граждан. Опорный пункт будет подспорьем органам внутренних дел города Тулы в борьбе с преступностью и обеспечении общественного порядка. 

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