В Северной Мызе открыли пункт полиции

Фото пресс-службы администрации Тулы.

30 октября на улице Героя России Горшкова в Северной Мызе начал работу новый полицейский пункт. Это современное помещение в доме № 8, оборудованное всем необходимым в соответствии с действующими требованиями. Жители смогут решать необходимые вопросы по месту жительства.

— Большому микрорайону для комфорта, безопасности и благополучия граждан нужен свой пункт полиции, — отметил врио начальника УМВД России по городу Туле Михаил Шестаков.

В настоящее время в Северной Мызе проживают около 6 тысяч туляков. Микрорайон активно развивается, возводятся новые дома и социальные учреждения. Предполагается, что в будущем здесь будут жить около 15 тысяч человек.

— Новый пункт полиции в микрорайоне Северная Мыза — первый совместный опыт УМВД России по городу Туле, городской администрации и крупного застройщика. Для обеспечения правопорядка в микрорайоне необходим был пункт полиции. Застройщик предоставил помещение. Администрация города провела необходимый ремонт, оснастила пункт оборудованием, смонтировала системы сигнализаций, видеонаблюдение, — отметил глава администрации города Илья Беспалов. — Надеюсь, что работы у полиции будет мало, но тем не менее наличие такого пункта дисциплинирует. К тому же это позволит оперативно решать проблемы граждан. Опорный пункт будет подспорьем органам внутренних дел города Тулы в борьбе с преступностью и обеспечении общественного порядка.