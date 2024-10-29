Мошенники от имени ФСБ запугивают россиян

Преступники направляют руководителям организаций письма, якобы отправленные Центром защиты информации и специальной связи ФСБ РФ.

В этих письмах мошенники запугивают «проведением консультационных бесед с сотрудниками», список которых прилагается к письму в виде дополнительного файла.

Список включает практически всех сотрудников организации: от низших до руководящих должностей.

Злоумышленники просят оказать содействие в организации телефонных разговоров с сотрудниками и строго предупреждают не разглашать информацию из письма, поскольку она имеет гриф «Для служебного пользования» и не подлежит распространению или согласованию.

В случае если руководитель компании соглашается на содействие и предоставляет телефонные номера сотрудников из предоставленного списка, мошенники приступают к обзвону потенциальных жертв. Дальнейшее развитие событий может происходить по двум сценариям.

В первом случае, представившись сотрудниками ФСБ, мошенники сообщают о зафиксированной утечке данных компании и о том, что ее существование находится под угрозой. Для разрешения ситуации требуется внести собственные сбережения, которые будут возвращены через несколько дней с дополнительной выплатой премии.

Второй сценарий предполагает обвинение сотрудника в госизмене или финансировании терроризма.

Мошенники утверждают, что с банковского счета жертвы были похищены денежные средства, которые затем были переведены во враждебное России государство. В результате злоумышленники убеждают жертву перевести все деньги на «безопасный счет», чтобы спасти оставшуюся сумму. В случае отказа жертву запугивают возможным возбуждением уголовного дела. Как правило, мошенники настаивают на необходимости действовать быстро и не разглашать подробности разговора даже руководителю организации.

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества:

«При получении подозрительных звонков необходимо в первую очередь обращать внимание на признаки манипулятивного воздействия. Если в разговоре присутствуют угрозы уголовного преследования или увольнения, требование сохранять конфиденциальность беседы, давление с целью принудить к сотрудничеству, а также попытки настроить вас против кого-либо — следует немедленно завершить разговор. Затем рекомендуем обратиться в правоохранительные органы или связаться со своим банком. Помните, что настоящие представители органов власти и финансовых учреждений никогда не будут требовать от вас немедленных действий, а также не станут запугивать вас или оказывать давление. Будьте бдительны и осторожны, не поддавайтесь на провокации и уговоры».