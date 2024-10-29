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Мошенники от имени ФСБ запугивают россиян

Мошенники от имени ФСБ запугивают россиян

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества выявили новую мошенническую схему.

Преступники направляют руководителям организаций письма, якобы отправленные Центром защиты информации и специальной связи ФСБ РФ.

В этих письмах мошенники запугивают «проведением консультационных бесед с сотрудниками», список которых прилагается к письму в виде дополнительного файла.

Список включает практически всех сотрудников организации: от низших до руководящих должностей.

Злоумышленники просят оказать содействие в организации телефонных разговоров с сотрудниками и строго предупреждают не разглашать информацию из письма, поскольку она имеет гриф «Для служебного пользования» и не подлежит распространению или согласованию.

В случае если руководитель компании соглашается на содействие и предоставляет телефонные номера сотрудников из предоставленного списка, мошенники приступают к обзвону потенциальных жертв. Дальнейшее развитие событий может происходить по двум сценариям.

В первом случае, представившись сотрудниками ФСБ, мошенники сообщают о зафиксированной утечке данных компании и о том, что ее существование находится под угрозой. Для разрешения ситуации требуется внести собственные сбережения, которые будут возвращены через несколько дней с дополнительной выплатой премии.

Второй сценарий предполагает обвинение сотрудника в госизмене или финансировании терроризма.

Мошенники утверждают, что с банковского счета жертвы были похищены денежные средства, которые затем были переведены во враждебное России государство. В результате злоумышленники убеждают жертву перевести все деньги на «безопасный счет», чтобы спасти оставшуюся сумму. В случае отказа жертву запугивают возможным возбуждением уголовного дела. Как правило, мошенники настаивают на необходимости действовать быстро и не разглашать подробности разговора даже руководителю организации.

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества:

«При получении подозрительных звонков необходимо в первую очередь обращать внимание на признаки манипулятивного воздействия. Если в разговоре присутствуют угрозы уголовного преследования или увольнения, требование сохранять конфиденциальность беседы, давление с целью принудить к сотрудничеству, а также попытки настроить вас против кого-либо — следует немедленно завершить разговор. Затем рекомендуем обратиться в правоохранительные органы или связаться со своим банком. Помните, что настоящие представители органов власти и финансовых учреждений никогда не будут требовать от вас немедленных действий, а также не станут запугивать вас или оказывать давление. Будьте бдительны и осторожны, не поддавайтесь на провокации и уговоры».

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