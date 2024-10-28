В Госдуме хотят запретить не принимать на работу бездетных женщин

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В России решили на законодательном уровне запретить работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам без детей. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты ЛДПР, пишет РИА «Новости" со ссылкой на документ.

В пояснительной записке к документу говорится, что на практике некоторые работодатели отказывают в трудоустройстве молодым женщинам, так как опасаются скорого их ухода в декретный отпуск и выплат по беременности, родам и уходу за ребенком.

Законопроект также запрещает отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения ими возраста трех лет. Кроме того, он предполагает, что матери детей до трех лет в случае невозможности выполнения прежней работы смогут перейти на другую работу с сохранением среднего заработка — сейчас законодательно это можно сделать матери, возраст ребенка которой не превышает полутора лет.