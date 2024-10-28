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В Атриуме Тульского кремля пройдет Фестиваль народного творчества «В хороводе были мы»

В Атриуме Тульского кремля пройдет Фестиваль народного творчества «В хороводе были мы»

Он состоится 29 ноября 2024 года в 12.00.

Проект поднимает вопросы сохранения традиционной народной культуры, приобщения детей и подростков к русским традициям. Знакомство с фольклорными коллективами России, обмен опытом сохраняет нематериальное культурное наследие России.

Проект фестиваля стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи — Росмолодежь. Гранты.

Фестиваль будет проводиться в третий раз, и в этом году из Областного он превратился во Всероссийский.

Посещение участниками нескольких экскурсий и интерактивных программ, проведение мастер-класса по традиционному рукоделию для детей, концертная программа, тульская вечёрка и общий хоровод под общую песню объединит все коллективы и поставит яркий аккорд в завершении фестивального дня.

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