В Атриуме Тульского кремля пройдет Фестиваль народного творчества «В хороводе были мы»

Он состоится 29 ноября 2024 года в 12.00.

Проект поднимает вопросы сохранения традиционной народной культуры, приобщения детей и подростков к русским традициям. Знакомство с фольклорными коллективами России, обмен опытом сохраняет нематериальное культурное наследие России.

Проект фестиваля стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи — Росмолодежь. Гранты.

Фестиваль будет проводиться в третий раз, и в этом году из Областного он превратился во Всероссийский.

Посещение участниками нескольких экскурсий и интерактивных программ, проведение мастер-класса по традиционному рукоделию для детей, концертная программа, тульская вечёрка и общий хоровод под общую песню объединит все коллективы и поставит яркий аккорд в завершении фестивального дня.

Вход свободный. 0+