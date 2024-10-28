В Атриуме Тульского кремля пройдет Фестиваль народного творчества «В хороводе были мы»

Проект поднимает вопросы сохранения традиционной народной культуры, приобщения детей и подростков к русским традициям. Знакомство с фольклорными коллективами России, обмен опытом сохраняет нематериальное культурное наследие России.
Проект фестиваля стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи — Росмолодежь. Гранты.
Фестиваль будет проводиться в третий раз, и в этом году из Областного он превратился во Всероссийский.
Посещение участниками нескольких экскурсий и интерактивных программ, проведение мастер-класса по традиционному рукоделию для детей, концертная программа, тульская вечёрка и общий хоровод под общую песню объединит все коллективы и поставит яркий аккорд в завершении фестивального дня.
Вход свободный. 0+