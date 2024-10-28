В Ефремове местный житель «напал» на здание поликлиники

Скрин из видео группы «Подслушано Ефремов».

В Ефремове на улице Словацкого Восстания мужчина «напал» на здание поликлиники. Видео опубликовали в паблике «Подслушано Ефремов».

Агрессивный мужчина, схватив с земли камень бросил его в окно. Первая попытка оказалась неудачной — стекло осталось целым, но со второго раза мужчине все же удалось разбить окно.

В комментариях пользователи отметили, что началось «осеннее обострение».

— Талончик на УЗИ не дождался;

— По-моему в конце кирпич отрикошетил ему в голову. На самом интересном остановились;

— Хорошо по окнам, а не по людям, — отметили ефремовцы (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).