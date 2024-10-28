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В Ефремове местный житель «напал» на здание поликлиники
Скрин из видео группы «Подслушано Ефремов».

В Ефремове местный житель «напал» на здание поликлиники

Злоумышленник разбил окно.

В Ефремове на улице Словацкого Восстания мужчина «напал» на здание поликлиники. Видео опубликовали в паблике «Подслушано Ефремов». 

Агрессивный мужчина, схватив с земли камень бросил его в окно. Первая попытка оказалась неудачной — стекло осталось целым, но со второго раза мужчине все же удалось разбить окно. 

В комментариях пользователи отметили, что началось «осеннее обострение». 

— Талончик на УЗИ не дождался;

— По-моему в конце кирпич отрикошетил ему в голову. На самом интересном остановились; 

— Хорошо по окнам, а не по людям, — отметили ефремовцы (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.). 

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Автор:
сегодня, в 12:31 +1
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