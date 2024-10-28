Спортсмены Тульской областной Федерации ММА завоевали 14 медалей на мемориале памяти Тарасюка

Мемориальный турнир организован в четырёх возрастных группах: среди юношей 12-13, 14-16, 16-17 лет, а также среди мужчин.

Команда в составе 51 человека представляет спортивные школы и клубы Тульской области: клуб единоборств Сафарова Э.Г., новомосковские клубы «Варяг» и центр Единоборств «Юнити», ЦДДМ г. Узловая, клуб спортивных единоборств «НаследиЕ» из Заокского района и СК «Гладиатор» из Тулы.

Победу под руководством Станислава Богданова завоевали спортсмены клуба единоборств «Варяг» Георгий Стихарёв, Светослав Сурков, Егор Москвин и София Кипер. Серебряные медали у Ивана Шабонкина и Ярослава Антонова из КСЕ «НаследиЕ», воспитанники Максима Рябичева. И Вадим Васев, занимающийся в центре единоборств «Юнити» у Сергея Арбузова. Бронзовую награду завоевали: Дмитрий Грибцов из КБЕ Сафарова, его тренирует Элман Сафаров, Арсений Ковалёв, Роман Бадалов и Алексей Верёвкин, спортсмены Максима Рябичева из КСЕ «НаследиЕ», а также Кирилл Гобунов и Михаил Грудаков, воспитанники Сергея Арбузова центра единоборств «Юнити».

Справка

Рязанец Александр Тарасюк — выпускник Рязанского высшего военного командного училища связи. Находясь на службе в рядах ВС РФ, Александр не раз с успехом выполнял задания, связанные с риском для жизни.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу», медалью «За воинскую доблесть» II степени, медалями «За отличие в воинской службе» I, II и III степени, медалью «За возвращение Крыма», медалью «Участнику военной операции в Сирии».

13 ноября 2020 года капитан второго ранга Тарасюк руководил личным составом подразделения по обнаружению и уничтожению незаконных бандформирований. При выполнении боевой задачи получил ранения не совместимые с жизнью.

Награждён орденом Мужества (посмертно).