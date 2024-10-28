В Заречье мигрант пытался подкупить полицейского

Фото Алексея Пирязева

Мужчина был готов заплатить 20 тысяч рублей за освобождение своего земляка, которому грозит депортация.

В следственном отделе по Зареченскому району Тулы регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, который обвиняется в покушении на дачу взятки.

Накануне вечером обвиняемый пытался подкупить полицейского, предложив ему 20 тысяч рублей за не привлечение земляка к административной ответственности за нарушение режима проживания в России.

Правоохранитель от взятки отказался и сообщил о факте совершения коррупционного преступления в следственные органы. С взяткодателем работают следователи, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

СУ СК России по Тульской области напоминает: сообщить о совершении коррупционного преступления можно по телефону круглосуточной горячей линии «Остановим коррупцию»: 8(961)152-03-32.