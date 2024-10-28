«А я, как дура, жду, пока мне Центральный банк ответит!»: честная история тулячки, которую развели мошенники

Светлане Владимировне 52 года, она работает продавцом-кассиром в продуктовом магазине. С современными технологиями женщина пока на «вы»: пользуется WatsApp неуверенно, а свою учетную запись на портале Госуслуг видела всего пару раз.

Тем не менее, с базовыми правилами цифровой безопасности Светлана знакома:

— Конечно, я слышала о мошенниках. До этого случая мне не раз поступали звонки от «полиции» — я сразу же бросала трубку.

Более того, я неоднократно предупреждала свою маму о том, что верить незнакомцам не надо. Как-то раз ей с неопознанного номера позвонила женщина, плачет и говорит: «Мама! Это я! Ты не узнаешь меня? Я попала в аварию!»

И мужу моему звонили — прямо на домашний! В общем, в нашей семье каждый так или иначе сталкивался с телефонными жуликами.

Но в августе этого года очередной звонок с неизвестного номера стал исключением из правил. Причины могут быть самые разные: от самосовершенствования преступных методик до банального человеческого фактора. Накануне рокового разговора у Светланы выдалась тяжелая неделя: работа без выходных, выход в долгожданный отпуск, помощь больной маме, уход за могилами родственников…

— Мне позвонили в 9.00 утра, — вспоминает Светлана Владимировна. — Девушка на том конце провода представилась сотрудником пенсионного фонда и сказала, что в моей трудовой книжке обнаружили какие-то неточности.

Дело в том, что примерно год назад я действительно обращалась в пенсионный фонд. Тогда мне прислали выписку из трудовой книжки, а в ее записях я обнаружила несоответствия. Собрала документы, пришла в офис — все поправили.

Вот и в этот раз я подумала, что нужно что-то уточнить. Девушка предложила сразу записаться на прием в ПФР, чтобы разобраться в ситуации. Я еще тогда спросила ее: «Нужна каки-то документы? — Нет-нет-нет, только паспорт, все остальное у нас есть».

Мы стали записываться. Как сейчас помню: на 16-е число. Она мне говорит: «Сейчас мы вам пришлем код доступа — продиктуйте цифры из СМС».

Я вам клянусь! Там было написано: «КОД ДОСТУПА» и четыре цифры. Не было слов «Госуслуги» или «Не сообщайте никому» — ничего!

Общалась со мной девушка спокойно и ненавязчиво. Я передала ей эти цифры. Записались, девушка повесила трубку.

После звонка Светлана все-таки решила взять необходимые выписки с работы, чтобы прийти в офис ПФР с документами на руках. После недолгого разговора с директором выяснилось, что оформить бумаги до назначенной даты не выйдет. Светлана не растерялась решила перезаписаться на прием.

— Я нашла телефон пенсионного фонда, — продолжает Светлана, — связалась с ними и говорю: «Я записана на такое-то число. Мы можем перенести встречу?» Мне отвечают: «Вы никуда не записаны. Скорее всего это были мошенники».

И тут вдруг мне начинают звонить неизвестные номера. Определитель показывает, что звонят из других стран: Куба там, еще откуда-то.

Я быстрее дочке звонить: «Видимо, я попала!» Хочу открыть личный кабинет на Госуслугах — зайти не могу.

Вдруг приходит такое сообщение:





— Только здесь, — Светлана показывает на аватар безымянного пользователя, — был значок Госуслуг. Я в панике перезваниваю по указанному номеру. Трубку взял парень. Он говорит: «Да, вижу, был выполнен подозрительный вход в вашу учетную запись. Сейчас я вас перенаправлю к специалисту из технического отдела — дальнейшие действия рассмотрите с ней. Сейчас я продиктую вам номер вашего обращения — запомните его. Если девушка продиктует вам этот код, значит, это не мошенники — можете общаться».

Изобретательности преступников можно только позавидовать. Целая компания охотников за легкой добычей разыграла многоактовый спектакль перед Светланой: с кодами, видимостью безопасности и парой-тройкой актеров.

— Девушка мне все-таки перезвонила, представилась и продиктовала код, — горько улыбается потерпевшая. — Сказала, что на меня оформили уже несколько кредитов в разных банках. «Сейчас мы свяжемся с Центральным банком и решим, как поступить в этой ситуации», — она говорит. Мол, с физическими лицами там не разговаривают и сама я им не дозвонюсь.

Тут мне муж из соседней комнаты начинает кричать, чтобы я бросила трубку.

А я, как дура, жду, пока мне Центральный банк ответит!

Муж начинает выхватывать телефон, — я даже ушла в ванную, чтобы он мне не мешал. Таки отнял он у меня трубку. И последнее, что я услышала от той девушки: «Я не могу работать в таких условиях!» Вот как!

Когда родные наконец развеяли чары мошенников, захватившие Светлану, горе-абонент побежала в полицию. Сейчас ее дело все еще находится на рассмотрении — пока со Светланой Владимировной никто не связался.

— Я рассказала свою историю для того, — подытожила Светлана, — чтобы такие же простые люди, как я, не велись на уговоры мошенников ни под какими предлогами! Всегда лично проверяйте информацию и самостоятельно решайте свои проблемы!

Управление МВД России по Тульской области напоминает:

Образ сотрудника службы безопасности Госуслуг или социального работника довольно распространен среди мошенников.

Не поддавайтесь на провокации аферистов! Лично перезвоните в банк или обратитесь в полицию. Никогда и ни под каким предлогом не выполняйте манипуляции со своими личными данными, учетными записями и т. д. под диктовку неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись.

Если вы все-таки попались на крючок телефонных мошенников, сразу сообщайте в правоохранительные органы. Так вы не только ускорите розыск злоумышленников, но и обезопасите других граждан.

Как понять, что я говорю с мошенником?

Мошенники сами связываются с вами. Не важно, как они это делают: звонок, СМС-сообщение, письмо на электронную почту или ссылка в мессенджере. Если они начали с вами общение, значит, им что-то от вас нужно.

Предмет разговора — деньги. Главная цель мошенника — вытянуть из вас деньги. Истории могут быть самые разные. Как правило краеугольный камень их сюжетов — деньги, которые вы можете потерять или получить.

«Назовите код из СМС». Мошенники всеми правдами и неправдами попытаются выведать ваши личные данные. К ним относится любая информация о вас или ваших социальных сетях, личных кабинетах, банковских картах и паролях.

Когда банк замечает сомнительный платеж или перевод с вашего счета, с вами связываются, чтобы подтвердить или отклонить операцию, и только. Конфиденциальные данные для этого не требуются. Если о них спрашивают — будьте уверены, звонят не из банка и вас точно пытаются обмануть.

Вас выводят на эмоции. Чтобы усыпить бдительность, мошенники не гнушаются провоцировать доверчивых людей на сильные эмоции. Они попробуют напугать или обрадовать внезапной новостью. Всегда сохраняйте здоровый скептицизм и не торопитесь следовать чужим инструкциям.

На вас давят. Мошенники всегда торопят, чтобы не дать вам времени обдумать ситуацию. Вас принуждают к чему-то, ставят условия: «сейчас или будет поздно». Ситуация, в которой вам не дают права выбора и заставляют немедленно действовать, подозрительна.

Если чувствуете психологический дискомфорт, лучше сразу же прекращайте общение. Ведь чем дольше вы разговариваете с мошенником, тем сильнее он будет на вас давить. На все ваши расспросы у обманщиков есть заготовленные ответы, которые только нагнетают обстановку.

Будьте бдительны, не наступайте на чужие грабли! Никогда не принимайте поспешных решений, особенно если они касаются ваших финансов. Всегда берите паузу, чтобы разобраться в том, что происходит. Возьмите за правило перепроверять любую информацию в первоисточнике.