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Центральную Россию завалит снегом в начале ноября
Фото Дмитрия Дзюбина.

Центральную Россию завалит снегом в начале ноября

Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в ближайшее время.

Октябрь закончится на минорной ноте и начнется мерзкая осенняя погода. Об этом говорят синоптики погодного центра «Фобос». В предстоящий четверг на Центральную Россию обрушатся мощные осадки в виде ливней, местами вперемешку с мокрым снегом. Похолодает до +3…+5°.

В первую ноябрьскую ночь на пятницу погода улучшится, и подморозит до 0…−2°, образуется гололедица.

— С наступлением светлого временами суток нагрянет тёплый атмосферный фронт, зарядят влажные снегопады, переходящие в дожди, дневная температура повысится до +4…+6°. Выпавший на землю снег толщиной 1–3 см постепенно растает, — прогнозируют синоптики.

Ветер усилится до штормовых значений — 15–20 м/с, а местами до 18–23 м/с. Показания барометров резко рухнут на 23 единицы за сутки.

В субботу штормовое ненастье продолжится. Произойдет ощутимый обвал холода, в дневные часы будет не выше 0…+5°.

Осадки будут выпадать преимущественно в виде мокрого снега, сформируется снежный покров высотой 2–5 см.

В субботу, воскресенье и понедельник холодный натиск усилится, и осадки уже пройдут преимущественно в виде снега с метелью с ухудшением видимости до 1 км и менее.

По ночам температура воздуха понизится до 0…−5°, днем — около 0°. Высота снежного покрова продолжит расти. На дорогах из-за гололедицы и снежного наката станет скользко. Автомобилистов просят заранее подготовиться к непогоде и сменить резину на зимнюю.

В начале ноября завалит снегом Центральную Россию, Черноземье, Верхнее и Среднее Поволжье, Волго-Вятский регион, Средний и Полярный Урал, запад и север Западной Сибири. 

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сегодня, в 17:25 0
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