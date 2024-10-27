  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Роспотребнадзор рассказал, за что в Туле закрыли кафе «Малевка» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Роспотребнадзор рассказал, за что в Туле закрыли кафе «Малевка»
Фото "Тула. Экстремизм"

Роспотребнадзор рассказал, за что в Туле закрыли кафе «Малевка»

Материалы о временном запрете деятельности точки общепита направлены для рассмотрения в Ленинский районный суд Тульской области.

Роспотребнадзор внепланово проверил кафе «Малевка» (ИП Исажанова Т.И., Тула, деревня Малевка, ул. Садовая, 1-а), в связи с информацией о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований.

В ходе проверки в кафе нашли нарушения обязательных требований к содержанию производственных помещений, подготовке продовольственного сырья к производству, поточности технологических процессов.

К работе по изготовлению пищевой продукции допускался персонал без личных медицинских книжек.

Для изготовления кулинарной продукции допускалось использование продовольственного сырья без товаросопроводительных документов, без информации об изготовителе, сроке годности.

Снято с реализации 35 кг пищевых продуктов и кулинарных изделий.

В связи с выявленными нарушениями, создающими угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, эксплуатация организации общественного питания приостановлена до устранения нарушений.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:30 0
Другие статьи по темам
Событие
кафе Малевка
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляки жалуются на пьяных подростков в новом общественном пространстве в Учетном переулке
Туляки жалуются на пьяных подростков в новом общественном пространстве в Учетном переулке
В Новомосковске женщина упала в открытый люк: видео
В Новомосковске женщина упала в открытый люк: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.