Роспотребнадзор рассказал, за что в Туле закрыли кафе «Малевка»

Фото "Тула. Экстремизм"

Материалы о временном запрете деятельности точки общепита направлены для рассмотрения в Ленинский районный суд Тульской области.

Роспотребнадзор внепланово проверил кафе «Малевка» (ИП Исажанова Т.И., Тула, деревня Малевка, ул. Садовая, 1-а), в связи с информацией о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований.

В ходе проверки в кафе нашли нарушения обязательных требований к содержанию производственных помещений, подготовке продовольственного сырья к производству, поточности технологических процессов.

К работе по изготовлению пищевой продукции допускался персонал без личных медицинских книжек.

Для изготовления кулинарной продукции допускалось использование продовольственного сырья без товаросопроводительных документов, без информации об изготовителе, сроке годности.

Снято с реализации 35 кг пищевых продуктов и кулинарных изделий.

В связи с выявленными нарушениями, создающими угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, эксплуатация организации общественного питания приостановлена до устранения нарушений.