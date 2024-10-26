Во время матча АКМ – «Сокол» туляк предложил девушке руку и сердце

Прошедший накануне матч АКМ - «Сокол» стал по-настоящему незабываемым как минимум для двух болельщиков тульского клуба.

Во втором периоде камеры, транслирующие игру, внезапно «выцепили» на трибунах Юрия и Елену. В этот момент молодой человек опустился на колено и, достав коробочку с кольцом, предложил спутнице выйти за него замуж.

- Честно говоря, я даже не сразу поняла, что произошло: кольцо, букет... И вдруг вся арена стала кричать «Поздравляем!» Конечно же, я ответила «Да!», - поделилась эмоциями невеста.

По случаю знаменательного события игрок АКМ Сергей Теряев подарил паре на память шайбу с автографом. Елена и Юрий назвали её своим первым семейным сувениром.