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Во время матча АКМ – «Сокол» туляк предложил девушке руку и сердце

Во время матча АКМ – «Сокол» туляк предложил девушке руку и сердце

Столь неожиданный поворот случился во втором периоде встречи.

Прошедший накануне матч АКМ - «Сокол» стал по-настоящему незабываемым как минимум для двух болельщиков тульского клуба.

Во втором периоде камеры, транслирующие игру, внезапно «выцепили» на трибунах Юрия и Елену. В этот момент молодой человек опустился на колено и, достав коробочку с кольцом, предложил спутнице выйти за него замуж.

- Честно говоря, я даже не сразу поняла, что произошло: кольцо, букет... И вдруг вся арена стала кричать «Поздравляем!» Конечно же, я ответила «Да!», - поделилась эмоциями невеста.

По случаю знаменательного события игрок АКМ Сергей Теряев подарил паре на память шайбу с автографом. Елена и Юрий назвали её своим первым семейным сувениром.

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